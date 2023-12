IMAGO/Funke Foto Services Schon vor zehn Jahren einer der Besten: Michael Adams beim Sparkassen Chess Meeting in Dortmund 2013

Der achtfache britische Champion und aktuelle Seniorenweltmeister 50 plus Michael Adams startete mit einem Sieg über M. Amin Tabatabaei (Iran) und behauptete die Führung bis zum Ende. Einem Schwarzremis gegen Hans Moke Niemann (USA) ließ der aus Truro stammende Adams in Runde drei eine attraktive Gewinnpartie gegen den früheren Europameister Mateusz Bartel (Polen) folgen. Nach einem Unentschieden gegen den kürzlich aus Russland ausgewanderten Neu-Engländer Nikita Witjugow traf er im fünften Durchgang auf den 17jährigen indischen Großmeister Dommaraju Gukesh, der noch Hoffnungen auf einen der beiden vakanten Plätze im WM-Kandidatenturnier 2024 hegt. Adams erreichte klaren Vorteil, fand aber den Weg zum Gewinn nicht – ein schmeichelhaftes Remis für Gukesh.

Für den entgangenen halben Punkt wurde der Engländer in der sechsten Runde mehr als kompensiert, denn sein Gegner Jules Moussard (Frankreich) entschied sich nach dem spektakulären Läuferopfer 31.Lxf7+! Txf7 für die fehlerhafte Fortsetzung 32.De6? – statt 32.f4! Dg4 33.Tb8+ Tf8 34.Dd5+ mit schnellem Gewinn – und übersah dabei die witzige Verteidigung 32 … Le7! Ein unverhoffter Punkt für Adams und das Glück des Tüchtigen, das ein Turniersieger manchmal benötigt. Die Partien der Runden sieben und acht gegen Andrei Wolokitin (Ukrai­ne) und seinen Landsmann Luke McShane führten ohne Höhepunkte zu Punkte­teilungen. Zum Abschluss traf Michael Adams mit Schwarz auf den erst 14jährigen Shreyas Royal, der für seine zweite Großmeisternorm noch ein Remis benötigte. Der in Indien geborene Royal ist der jüngste Internationale Meister (IM), den England je hatte. Die Begegnung endete mit einem Unentschieden, das beiden den angestrebten Erfolg brachte – Adams mit sechs Punkten die Siegespalme und Royal mit vier Zählern die GM-Norm. Royal wies mit seinem Rating von 2.438 im Zehnerfeld 193 Punkte weniger auf als der an neun gesetzte Luke McShane. Die mutige Entscheidung der Organisatoren, ihn einzuladen, machte sich bezahlt.

Mit 5,5 aus 9 kam Tabatabaei auf den Silberrang. Der dritte Preis ging mit 5 aus 9 an Wolokitin vor dem punktgleichen Gukesh. Der Inder war wie Adams mit 2,5 aus 3 gestartet, verlor jedoch danach gegen Moussard. Nach einem Sieg gegen McShane und zwei Remisen kam es in der letzten Runde zu einem aufsehenerregenden Showdown in der Partie Niemann-Gukesh. Der 20jährige Niemann reiste direkt von seinem sagenumwobenen Erfolg mit 8 aus 9 in Zagreb nach London. Aufgrund der Perfektion seiner dortigen Partien und früherer Cheating-Vergehen wurden Betrugsvorwürfe laut. Niemann kam diesmal – bei viel schärferen Sicherheitskontrollen – nur auf 4,5 Punkte. Seine beste Partie gelang ihm zum Schluss. Er schlug Gukesh und versetzte dessen Ambitionen einen empfindlichen Dämpfer.

Michael Adams krönte mit dem Turniersieg ein superbes Jahr, in dem er sowohl den britischen als auch den englischen Titel, das Cambridge Open und die Weltmeisterschaft der über 50jährigen gewann. Bei der Mannschaftsweltmeisterschaft 50 plus errang er überdies die Goldmedaille am ersten Brett. Er resümierte nach der finalen Runde: »In vielerlei Hinsicht ist es wahrscheinlich mein bestes Ergebnis überhaupt. Ein solches Turnier im Alter von 52 Jahren zu gewinnen, betrachte ich als etwas Besonderes. Es ist eine große Herausforderung, gegen Leute zu spielen, die viel jünger sind als man selbst.«

Michael Adams – Mateusz Bartel, London Chess Classic, 3. Runde, 3.12.2023, Caro-Kann

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3 e6 5.Le2 Sd7 6.O-O a5 (Dies ist eine neuere Alternative zu dem früher oft bevorzugten 6 … Se7.) 7.a4 f6 (Eine typische Methode, das weiße Zentrum zu attackieren.) 8.Le3!? Db6 (Dieser Zug ist neu. Zuvor wurde in Kryworutschko-Eljanow, Bundesliga 2022/2023, 8 … fxe5 9.dxe5 Lc5 10.Lxc5 Sxc5 11.Sd4 Se7 12.Lh5+ g6 13.Le2 Db6 14.g4 Le4 15.Sc3 h5! gespielt, wonach Schwarz gute Angriffschancen erhielt und gewann.) 9.Sbd2 fxe5 10.Sxe5 Sxe5 11.dxe5 Lc5 12.Lxc5 Dxc5 13.Sb3 De7 14.Lh5+ g6 15.Le2 (Nun droht 16.g4 Le4 17.f3 mit Eroberung des schwarzen Läufers.) 15 … h5 16.Dd2 Dc7 17.Ld3 Sh6 18.Sd4 De7 (18 … Dxe5 würde mit 19.Lxf5! Sxf5 20.Sxe6! widerlegt, denn 20 … Dxe6 21.Te1 führt zum Gewinn der schwarzen Dame.) 19.Ta3 Lxd3 20.Txd3 Sf5 21.Sxf5 gxf5 22.c4 Kf7?! (Der schwarze König findet keinen sicheren Unterschlupf, was sich als entscheidend erweisen wird. In die lange Rochade 22 … 0-0-0 hatte Bartel wegen 23.Dxa5 dxc4 24.Tc3 kein Vertrauen, doch dies wäre vorzuziehen gewesen.) 23.cxd5 exd5 24.Te1 ± Ke6 (Der Monarch hat sich als Blockadefigur selten bewährt …) 25.Tg3 Df7 26.b4! (Damit wird die b-Linie vorteilhaft geöffnet.) 26 … h4 27.Tb3 f4?! (Etwas besser war 27… axb4 28.Txb4 Tag8 29.Teb1 ±.) 28.bxa5 Tag8 29.Db4! (Adams stellt die Drohungen 30.Dd6+ und 30.Dxb7 auf.) 29 ... Th7? (Der letzte Fehler, doch auch nach 29 … Dg7 30.g3 hxg3 31.Dd6+ Kf5 32.fxg3 +- geht es dem schwarzen Herrscher zuerst an den Kragen.) 30.Dd6+ Kf5 31.Txb7!!

31 … Dxb7 (31 … Dg6 32.Dxg6+ Kxg6 33.a6 +-) 32.Df6+ Kg4 33.De6+ (Dieser Doppelangriff gewinnt den Turm siegverheißend zurück.) 33 … Kh5 34.Dxg8 Tg7 35.Df8 d4 36.e6 c5 37.Dxg7! (Mit einem Scheinopfer seiner Dame beseitigt Adams den wichtigsten gegnerischen Verteidiger. Nach 37…Dxg7 38.e7! +- müsste Schwarz seinerseits die Dame geben, um die Umwandlung des Freibauern zu verhindern.) 1:0.