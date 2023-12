IMAGO/TT Antonio Negri 1983 in Rom

Mit Antonio »Toni« Negri ist in der Nacht zum Sonnabend in Paris einer der wichtigsten Linksintellektuellen Italiens mit Einfluss auf die außerparlamentarische Linke weit über die Grenzen Italiens hinaus in Paris verstorben. »Ich habe das Glück gehabt, irgendwo zwischen Philosophie und Militanz zu stehen«, hatte Negri noch zu seinem 90. Geburtstag im August erklärt.

1933 in Padua geboren, wurde Negri mit 33 Jahren Professor für Staatstheorie an der Universität Padua. Zuerst in der katholischen Jugendbewegung und dann der Sozialistischen Partei aktiv, wurde er in 60er Jahren in der Redaktion der Quaderni Rossi (Roten Hefte) und ihrer Nachfolger neben Mario Tronti zu einem zentralen Vordenker des Operaismus. Hintergrund dieser an Marx anknüpfenden Strömung, die auf direkte Arbeiterintervention in der Fabrik jenseits der traditionellen Partei- und Gewerkschaftsapparate setzte, war eine Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse im Nachkriegsitalien. Wo die mächtige Kommunistische Partei und die Gewerkschaften mit ihrer Basis aus Facharbeitern noch für »gute Arbeit« und soziale Reform eintraten, führten die aus dem armen Mezzogiorno in den Norden strömenden ungelernten »Massenarbeiter« bei Fiat und anderen Großfabriken dort einen »Kampf gegen die Arbeit« unter dem Kampfruf »Wir wollen alles«. Negri sah deren wilde Streiks, Rebellionen und Sabotagen als »Widerstand an den Montagebändern, dort, wo jeder Arbeitsschritt ein von der Maschine, von der Gesamtheit der Kommandoelemente erzwungener Akt war«.

Als Generalsekretär der 1969 gegründeten operaistisch-leninistischen Gruppe Potere Operaio (Arbeitermacht) trat Negri noch – in der Theorie – für den bewaffneten Aufstand ein. In den 70ern gehörte er dann zu den Führern der Autonomia Operaia (Arbeiterautonomie) mit Aktionsformen wie »proletarisches Einkaufen«, Mietstreiks und kollektives Schwarzfahren. Da diese 77er Bewegung stark studentisch geprägt war, ernannte Negri kurzerhand die Aktivisten der neuen Linken zu »gesellschaftlichen Arbeitern«, deren Ort des Widerstandes nicht mehr die Fabrik, sondern die ganze Gesellschaft sei.

Damals war Italien Schauplatz eines verdeckten Bürgerkriegs zwischen linker Stadtguerilla der Roten Brigaden, Faschisten und NATO-Geheimtruppe Gladio mit Hunderten Toten und Verletzten. Am 7. April 1979 wurden zahlreiche Akademiker aus dem Umfeld der Autonomia, darunter Negri, verhaftet. Negri wurde wegen »bewaffneten Aufstands gegen den Staat« zu dreißig Jahren Haft verurteilt und erhielt zusätzlich viereinhalb Jahre wegen »moralischer Verantwortung« für Zusammenstöße zwischen linken Aktivisten und der Polizei.

In der Haft schrieb Negri, der eine materialistische Genealogie von Machiavelli über Spinoza bis Marx erkannte, sein Buch über den niederländischen Philosophen Baruch de Spinoza. Aus dem Gefängnis heraus ließ er sich 1983 für die alternative Radikale Partei ins Parlament wählen und setzte sich vor Aufhebung seiner Immunität nach Frankreich ab, wo er die nächsten 14 Jahre lebte. 1997 kehrte er freiwillig nach Italien zurück, um dort für eine Amnestie für alle Aktivisten aus den 70er Jahren einzutreten. Er wurde noch bis 2003 im römischen Gefängnis Rebibbia inhaftiert und mit einem Lehrverbot belegt.

Negris während dieser Haft – er musste nur die Nächte im Gefängnis verbringen – zusammen mit Michael Hardt 2001 veröffentlichtes Buch »Empire – die neue Weltordnung« wurde zur Bibel der globalisierungskritischen Bewegung. Die Hauptthese des Wälzers, der wie eine bizarre Neuauflage von Karl Kautskys bereits durch den Ersten Weltkrieg widerlegte These vom Ultraimperialismus erschien, lautete, dass die Ära des Imperialismus durch ein Empire jenseits der Nationalstaaten abgelöst worden sei. »Der amerikanische Weltpolizist handelt im Interesse des Empire und nicht nach den Interessen des Imperialismus«, behaupten die Autoren kurz nach dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien, weswegen ihnen etwa der italienische marxistische Philosoph Domenico Losurdo ein »unverhohlenes Lob des Empires« vorwarf. Schließlich verschonte deren Polemik gegen das Prinzip der staatlichen Souveränität gerade die USA als das Land, »das sich selbst eine mons­trös ausgeweitete Souveränität zuspricht, die es berechtigt, selbstherrlich in jedem Winkel der Welt zu intervenieren«, so Losurdo.

Das Industrieproletariat sei am Verschwinden und abgelöst durch »immaterielle Arbeit«, verkündete ­Negri in »Empire« in völliger Ignoranz gegenüber Entwicklungen im globalen Süden. Entsprechend ernannte er eine schwammige »Multitude« der Ausgebeuteten zum revolutionären Subjekt und pries anstelle kommunistischer Kader den kreativen Widerstand individualistischer »Aktivisten«, zu deren Vorbild er den Heiligen Franz von Assisi ernannte.

Das eigene Leben, die »eigenen Ansätze für den Kern des italienischen Sozialprozesses zu halten« sei schon immer einer der »Hauptfehler gewesen, an denen die Avantgarden der Sozialrevolte in Italien gelitten« hätten, hatte Negris früherer deutscher Gefolgsmann Karl Heinz Roth dem Italiener bereits 1983 in der Taz dessen »arrogant-­intellektuelle Art« vorgeworfen. Dieser Linie blieb Negri seit seinem ersten Abschied von der Arbeiterklasse in den 70er Jahren letztlich treu.

In seinen letzten Lebensjahren gehörte Negri der von Yanis Varoufakis geleiteten neosozialdemokratischen Bewegung Diem 25 an. Dabei verstand er sich weiterhin als Kommunist.

Das wichtigste Vermächtnis von ­Negri sei, »dass er uns auffordert, unter allen Umständen ein situiertes Denken zu pflegen«, schrieb Marco Baravalle von den Centri Sociali im italienischen Nordosten in einem Nachruf. »Nicht eines über Kämpfe, sondern immer eines in Kämpfen.«

In einer ersten Fassung des Artikels hieß es fälschlich, Negri sei in der Nacht auf Sonntag verstorben, es war aber die Nacht auf Sonnabend. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (jW)