Agustin Marcarian/REUTERS »Den Menschen wird es schlechter gehen als zuvor«: Argentinien steht vor einer tiefen Rezession

Im Wahlkampf hatte Javier Milei mit einer Kettensäge herumgefuchtelt, um zu demonstrieren, wie er »das politische System zersägen« werde. Doch seit seiner Wahl am 19. November hat der neue argentinische Präsident unter dem Druck der traditionellen Rechten von seinen wichtigsten Vorhaben in diese Richtung Abstand genommen: Die Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft und die damit verbundene Schließung der Zentralbank wurden auf die lange Bank geschoben.

In einem Punkt ist sich der »Anarchokapitalist« jedoch mit den Anhängern des ehemaligen Präsidenten Mauricio Macri, die er zum Regieren braucht, einig: Die Staatsausgaben müssen drastisch gekürzt werden. Es war daher ein wahrer »Kettensägenplan«, den sein Finanzminister Luis Caputo, ein ehemaliges Mitglied der Regierung Macri, vergangene Woche ankündigte. In einer Fernsehansprache am 12. Dezember rechtfertigte der ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bank und von JPMorgan die »Notwendigkeit« einer schnellen Senkung der Staatsausgaben. Caputo warf der scheidenden Regierung vor, die Inflation, die laut einer Mitteilung des nationalen Statistikamtes vom Freitag bei 160 Prozent pro Jahr liegt, durch Staatsausgaben angeheizt zu haben. Caputo sagte, er trete das »schlimmste Erbe der argentinischen Geschichte« an. »Wir haben kein Geld mehr«, wiederholte er mehrmals.

Die Zentralbank (Banco Central de la República Argentina, BCRA) wird laut Caputo deshalb aufhören, öffentliche Defizite zu finanzieren. Die Regierung will so ihr Primärdefizit, also das Defizit ohne die Kosten der Staatsverschuldung, innerhalb eines Jahres beseitigen. Das Vorhaben ist »ehrgeizig«: Ein Defizit von 5,2 Prozent des argentinischen BIP muss dafür beseitigt werden.

Um das zu erreichen, kündigte der Finanzminister an, zunächst 34 Prozent der Stellen in der öffentlichen Verwaltung zu streichen und die staatlich finanzierte Werbung in den Medien zu beenden. Danach sollen weitaus größere und schmerzhaftere Schritte folgen: Der Bund wird keine öffentlichen Bauvorhaben mehr ausschreiben und bereits vergebene, aber noch nicht begonnene Aufträge stornieren. Außerdem werden die Transferzahlungen an die Provinzen auf ein Minimum reduziert, die Subventionen für Energie und den öffentlichen Verkehr gekürzt, Rentenerhöhungen zurückgenommen und eine Reihe von Sozialprogrammen gestrichen. Insgesamt entspricht das einer Ausgabenkürzung von rund 2,9 Prozent des BIP. Hinzu kommen die vorübergehende Erhöhung der Import- und Exportsteuern (mit Ausnahme von Soja) und die Aussetzung der von der Vorgängerregierung beschlossenen Einkommensteuersenkung – weitere Einsparungen von mehr als 2,2 Prozent des BIP.

Höhepunkt der Rede von Caputo war die Ankündigung einer drastischen Abwertung des argentinischen Peso, der mehr als die Hälfte seines offiziellen Dollarwertes verlieren wird: Für einen Dollar wird man dann statt knapp 400 Pesos 800 Pesos zahlen müssen.

Von dieser Entscheidung profitieren vor allem die Agrarexporteure, die trotz einer moderaten Erhöhung der Exportsteuern von einer starken Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit profitieren werden – auf Kosten der Arbeiter und Rentner, die keinen Schutz vor den kommenden Preissteigerungen haben werden. Profitieren werden auch die Besitzer von Dollar-Sparguthaben, deren Kaufkraft steigen wird.

Unter dem Strich ist Mileis »Kettensägenplan« also eine für den Neoliberalismus typische Klassenpolitik. Und so überrascht es nicht, dass der IWF kurz nach Caputos Ankündigungen die »mutigen ersten Entscheidungen zur Stärkung der öffentlichen Finanzen« lobte.

Eine heftige und tiefe Rezession scheint angesichts dieser Politik unvermeidlich. Caputo macht keinen Hehl daraus, wenn er sagt, dass »es den Menschen einige Monate lang schlechter gehen wird als zuvor«. Milei setzt darauf, dass die Ablehnung der scheidenden peronistischen Regierung und ihre Unfähigkeit, die Inflationskrise in den Griff zu bekommen, einer Protestbewegung den Wind aus den Segeln nimmt. Sollte das nicht gelingen, wird er mit Militär und Polizei »umfassend« gegen Demonstrierende und Gewerkschaften vorgehen. Ein entsprechendes Dekret hat seine Regierung am Wochenende bereits veröffentlicht.