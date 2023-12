Fayaz Aziz/REUTERS Das Vorgehen der Justiz gegen Expremier Khan löste eine Welle des Protests aus (Peschawar, 5.8.2023)

Politisch turbulent geht es in Pakistan zwar häufig zu – selten aber gab es solche Konfrontationen wie im zu Ende gehenden Jahr. Nachdem mit dem reformorientierten und nach wie vor populären Imran Khan schon im April 2022 erstmals in der Landesgeschichte ein Premierminister per Misstrauensvotum gestürzt worden war, haben seit dem vorigen Jahreswechsel die Bemühungen des sogenannten Establishments zugenommen, ihn durch eine Fülle von Anklagen dauerhaft aus dem Spiel zu nehmen. Stand doch sehr realistisch die Gefahr im Raum, dass bei der Wahl, die regulär schon dieses Jahr angestanden hätte und nun Anfang Februar stattfinden wird, wie schon 2018 erneut seine Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) als Siegerin dastehen könnte.

Zwar dominierte die Causa Imran Khan über weite Strecken die Nachrichten im Jahr 2023. Doch auch ein wochenlanges Kräftemessen zwischen dem Obersten Gerichtshof (Supreme Court, SC) und der Nachfolgeregierung unter Shehbaz Sharif von der Pakistanischen Muslimliga – Nawaz (PML-N) um Beschneidungen der Gerichtskompetenzen, interne Streitigkeiten am SC sowie Eigenmächtigkeiten der Wahlkommission bei der Verschiebung des Urnengangs trugen mit dazu bei, dass sich Pakistan zwischenzeitlich in einer multidimensionalen Staatskrise befand, die noch immer nicht überwunden ist. Denn auch der Interimsadministration, eigentlich als »neutrales« Kabinett die Amtsgeschäfte bis nach dem ordnungsgemäßen Wahlabschluss führend, wird nicht zu Unrecht von Kritikern vorgehalten, zu stark eigene Akzente zu setzen und keineswegs unparteiisch zu agieren. Jüngste Paukenschläge waren im Oktober die Rückkehr des früheren Premiers Nawaz Sharif von der PML-N nach vier Jahren Exil und erst kürzlich sein Freispruch in einem alten Verfahren, laut dem er noch den Rest einer langjährigen Freiheitsstrafe abzusitzen hätte.

Khan im Zentrum

Pakistan hat eine Bevölkerung von 220 Millionen und ist Atommacht. Neben dem Nachbarn und traditionellen Gegner Indien ist das Land ein echtes Schwergewicht und nicht nur für den jahrzehntelangen Bündnispartner USA von enormer strategischer Bedeutung. Pakistan ist gewissermaßen ein Kunstprodukt, entstanden 1947 mit der Aufspaltung Britisch-Indiens aufgrund des Drucks der Muslimliga unter Mohammed Ali Dschinna, dem »Vater der Unabhängigkeit«. Viel mehr als der Glaube eint die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in den Provinzen Sindh, Punjab, Belutschistan und Khyber-Pakhtunkhwa mit den Stammesgebieten im Norden bis heute nicht. Dazu kommen vielleicht noch die leidvollen Erfahrungen mit mehreren Militärdiktaturen sowie der verbreiteten Korruption und Ineffektivität der Regierungen in den demokratischen Intervallen.

Auch Imran Khan, der in den frühen 1990ern den Höhepunkt seiner Karriere als Cricketstar feierte und später in die Politik ging, blieb in seiner vierjährigen Amtszeit vieles an der Umsetzung von Reformversprechen schuldig. Bis heute pflegt er aber einen gewissen Status als Volkstribun. Selbstbewusst wollte er auch den Dutzenden von Anklagen begegnen, mit denen ihn seine Widersacher inzwischen überzogen haben. Als ihn am 8. Mai Polizisten aus seiner Villa in Lahore holten und seine Fans gegen seine Festnahme protestierten, eskalierte die Lage. Acht Tote waren bei den Auseinandersetzungen zu beklagen, und als radikalisierte PTI-Anhänger sogar auf Einrichtungen des Militärs losgingen – der Armeespitze wird eine Beteiligung an seinem Sturz als Premier nachgesagt –, zeigten sich selbst langjährige Vertraute Imrans schockiert, die inzwischen zum Teil der Partei den Rücken gekehrt oder sich von Ämtern zurückgezogen haben.

Später folgte ein erster Schuldspruch gegen den Expremier im sogenannten Toshakhana-Verfahren. Dabei ging es um den Vorwurf, er habe sich an den Geschenken ausländischer Staatsgäste bereichert. Die müssen nach dem Regelwerk zunächst abgegeben, können dann aber von den Empfängern verbilligt erworben werden. Dass die gezahlten Preise da oftmals extra niedrig ausfallen, war nicht nur bei mehreren Luxusuhren von Imran Khan so, sondern ebenso bei Fahrzeugen, die sein Amtsvorgänger und Rivale Nawaz Sharif oder Expräsident Asif Ali Zardari von der Pakistanischen Volkspartei (PPP) dereinst in ihren Privatbesitz überführt hatten. Der Verurteilte hatte insofern Glück, als der Islamabad High Court (IHC) als zweithöchste juristische Instanz die verhängte Haftstrafe kassierte. Dennoch sitzt Imran Khan bereits seit Monaten im Gefängnis – derzeit im Knast Adiala, davor sogar eine Weile in der Hochsicherheitsanstalt Attock, wo zeitweise nicht einmal seine Anwälte zu ihm vorgelassen wurden und er die Haftbedingungen als schwer erträglich beschrieb.

Zur Frage, ob es rechtens ist, dass ein weiterer Prozess nun im Gefängnis abgehalten wird, läuft noch immer eine juristische Auseinandersetzung. Doch das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz. Denn beim Verfahren selbst könnte es Khan nun so richtig an den Kragen gehen. Sollte er im Prozess um die Preisgabe einer geheimen diplomatischen Depesche zur angeblichen Verwicklung der USA in seinen Sturz 2022 (wie er und die PTI seither behaupten) schuldig gesprochen werden, droht ihm schlimmstenfalls die Todesstrafe.

Zweierlei Maß

Kein Wunder, dass zuletzt der Vorwurf die Runde machte, dass Pakistans Justiz mit zweierlei Maß misst und keineswegs unabhängig von politischen Einflussnahmen ist. Denn im Gegenzug wurde Nawaz Sharif bei der Heimkehr von seinen Fans mit Jubel empfangen, anstatt dass ihn die Polizei gleich bei seiner Landung zum Verbüßen seiner Reststrafe abgeführt hätte. Sogar jene Strafverfolgungsbehörde, die im Korruptionsverfahren von 2018 gegen ihn ermittelt hatte und von seiner Schuld überzeugt war, hatte plötzlich nichts gegen Freiheit auf Kaution und eine Revision, was für mehr als nur hochgezogene Augenbrauen sorgte. Inzwischen geht der Politveteran Nawaz mitsamt Tochter Maryam, Bruder Shehbaz und anderen Spitzen der PML-N fest davon aus, dass die Partei unter seiner Führung im Februar siegt und er daraufhin ein viertes Mal Regierungschef wird. Momentan sind es noch andere Altverfahren und eine ebenfalls schon wackelnde Ämtersperre, die dem noch entgegenstehen. Selbst die PPP, Verbündete bei der Absetzung Khans und seit gut einem Jahr Juniorpartner in der Koalition mit der PML-N, kritisiert mittlerweile eine »Extrabehandlung« für die Konservativen und den sie dominierenden Familienclan. Exaußenminister Bilawal Bhutto-Zardari, der gemeinsam mit seinem Vater die Partei führt, ging gar soweit, die Interimsadministration unter Anwarul Haq Kakar und die Wahlkommission ausdrücklich davor zu warnen, die PTI etwa von den Wahlen auszuschließen – das wäre gefährlich für die pakistanische Demokratie.

Überhaupt die Wahlkommission: Die hätte den Urnengang wegen der Änderung von Wahlkreisgrenzen durchaus noch weiter ins nächste Jahr verschoben, hätte nicht final der SC interveniert und den 8. Februar als Wahltermin regelrecht erzwungen. Zumindest beim Obersten Gerichtshof scheint nunmehr etwas Ruhe eingekehrt. Mehrere Monate lang hatte sich diese wichtige Instanz nicht nur mit der früheren Regierung Shehbaz Sharif gefetzt, sondern auch einen internen Streit öffentlich ausgetragen: Dem vormaligen Chefrichter Umar Ata Badial wurden von etlichen Kollegen selbstherrliches Agieren und andere Verfehlungen vorgehalten. Nach dem Wechsel im September hat Nachfolger Qazi Faez Isa die Wogen glätten können. Verlorenes Vertrauen schnellstens wiederzugewinnen ist für die höchsten Richter mehr als Selbstzweck. Denn dem Supreme Court kommt eine Schlüsselstellung zu, wenn es um die Überwachung der Wahlen geht und den anstehenden erst zweiten demokratischen Machtwechsel in der Landesgeschichte, wer immer nach Februar 2024 regieren wird.

Für Irritationen sorgt derweil, dass die Interimsadministration im November alle Geflüchteten aus dem benachbarten Afghanistan ausgewiesen hat, die sich »illegal« in Pakistan aufhielten. Der Schritt löste reichlich Kritik aus: Die Betroffenen schickt man im beginnenden Winter am Hindukusch in eine ungewisse Zukunft im kriegszerstörten Heimatland unter den islamistischen Taliban. Deren pakistanischer Ableger, nur lose unter einem Dach mit dem Kürzel TTP vereint, sorgt ebenso vermehrt für Anschläge wie der lokale Arm des Islamischen Staates (IS). So starben erst am 12. Dezember in Dera Ismail bei drei Vorfällen 27 Terroristen und 25 Soldaten an einem Tag. Bereits am 30. Januar hatte ein TTP-Selbstmordattentäter in einer vor allem von Polizisten besuchten Moschee in Peschawar 84 Menschen getötet. Zahlreiche weitere Anschläge folgten Monat für Monat.