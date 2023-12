IMAGO/Kyodo News Kongress der für Nordkorea eintretenden Generalvereinigung koreanischer Bürger in Japan (Tokio, 28.5.2022)

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die südkoreanische Regierung jedweden Kontakt der eigenen Bürger mit dem linken und Nordkorea nahestehenden Generalverband der in Japan lebenden Koreaner, auch als Chongryon bekannt, verbieten will. Die südkoreanische Nachrichtenseite No Cut News hat entsprechende Bescheide des Ministeriums veröffentlicht, die ein Masterstudent und eine NGO erhalten haben. Ironischerweise hatten die nur vor, sich mit dem »Verein für Menschenrechte der Koreaner in Japan« sowie einem Komitee zu treffen, das sich für eine Anerkennung der koreanischen Zwangsarbeiter und Zwangsprostituierten einsetzt. Beide sind unter dem Dachverband Chongryon organisiert.

Laut dem Gesetz für innerkoreanischen Austausch und Kooperation müssen Bürger des Landes alle geplanten Kontakte mit Nordkoreanern dem Minister für Wiedervereinigung mitteilen, welcher dann das Recht hat, diese zu verbieten. Allerdings nur, wenn die Kontakte eindeutig den Austausch zwischen den beiden koreanischen Staaten, die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder das Gemeinwohl untergraben.

Das Ministerium begründet das Kontaktverbot gegenüber Chongryon fadenscheinig mit dem derzeitigen Verhältnis zwischen Süd- und Nordkorea, also genau den Spannungen, die die konservative Regierung in Seoul mit Truppenübungen und Drohungen selbst zu verantworten hat. Diese Linie kommt direkt von Kim Yung Ho, der vorher als rechter Politikprofessor und Youtuber aufgefallen war und seit Juli das Wiedervereinigungsministerium leitet. Sein Vorgänger hatte ebenfalls bereits ein Treffen mit Chongryon untersagt, war aber noch vor einem kompletten Kontaktverbot zurückgeschreckt. Der erwähnte Student hatte bereits im Juni vergeblich beantragt, sich mit jemandem aus dem »Verein für Menschenrechte der Koreaner in Japan« treffen zu dürfen. Aber damals wurde wenigstens noch der E-Mail-Verkehr gestattet, der ihm jetzt ebenfalls verboten wurde.

Dieses Kontaktverbot trifft zahlreiche Menschen mit koreanischer Abstammung in Japan, deren Familien teilweise bereits während der japanischen Besatzung von 1910 bis 1945 nach Japan migriert oder als Zwangsarbeiter ins Land geholt worden waren. 1945 lebten etwa 2,5 Millionen Koreaner in Japan, von denen im Jahr nach der Kapitulation nur etwas weniger als zwei Millionen das Land wieder verließen. Linke Koreaner organisierten im Herbst 1945 den ersten Dachverband der Minderheit, die »Liga der in Japan lebenden Koreaner«, welche aber wegen ihrer Positionen 1949 von den US-Besatzern bereits wieder verboten wurde. Damit blieb nur die 1946 gegründete Korean Residents Union in Japan als Dachverband, der von der südkoreanischen Diktatur unterstützt wurde. Der Koreakrieg (1950–1953) führte zu einer weiteren Spaltung unter der koreanischen Minderheit, und erst 1955 konnte sich mit nordkoreanischer Unterstützung Chongryon gründen und die Nachfolge der ehemaligen Liga antreten. Chongryon setzt sich seitdem vehement gegen die Diskriminierung der koreanischen Minderheit und für die Anerkennung der Verbrechen des japanischen Imperialismus ein und ist dadurch tief in der linken Zivilgesellschaft Japans verwurzelt. Chongryon schließt auch Koreaner mit südkoreanischem Pass nicht aus.

Die Parlamentarierin Yun Mi Hyang ist das nächste Opfer der Kontaktverbote. Sie war im September in Japan, um an einer großen Trauerzeremonie für die ermordeten Koreaner teilzunehmen, die man nach dem verheerenden Kanto-Erdbeben 1923 massakriert hatte. Man geht davon aus, dass mindestens 6.000 Koreaner, Chinesen und linke Japaner umgebracht wurden. Da diese Veranstaltung von Chongryon organisiert wurde, erwägt das Wiedervereinigungsministerium nun, eine Geldstrafe zu verhängen. Laut Ministerium müssen selbst Abgeordnete eine Erlaubnis einholen, um an einer Veranstaltung dieser nordkoreafreundlichen Organisation teilzunehmen. Da Südkoreas Abgeordnete bei Geldstrafen mit einer bestimmten Höhe ihr Mandat verlieren, erweckt dies den Anschein, dass so auch Opposition ausgeschaltet werden soll.