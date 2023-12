Kristin Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa »Das ist jetzt die Situation, mit der wir leben müssen«: GEW-Protest in Chemnitz (21.11.2023)

Nach mehr als zehn Jahren ist höchstrichterlich entschieden, dass verbeamtete Lehrer in der Bundesrepublik nicht streiken dürfen. Das urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am vergangenen Donnerstag in Strasbourg. Das Gericht schloss sich damit den Entscheidungen der Vorinstanzen an. So hatte das Bundesverfassungsgericht 2018 das Streikverbot für Beamte bestätigt. Der aktuelle Fall geht auf Klagen von vier verbeamteten Lehrern zurück, die 2009 und 2010 Warnstreikaufrufen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in vier Bundesländern gefolgt waren. Bei den Aktionen ging es unter anderem um die Übertragung eines Tarifabschlusses auf die Beamtenbesoldung sowie um die Abwehr von Verschlechterungen in der Pflichtstundenverordnung des Landes Schleswig-Holstein, erklärte die GEW am Donnerstag in einer Pressekonferenz. In der Folge waren die Streikenden disziplinarrechtlich mit Geldbußen in Höhe von 100 bzw. 300 Euro belegt worden. Dagegen hatten sie mit Unterstützung der Gewerkschaft geklagt.

Die Lehrer beriefen sich auf ihre Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, insbesondere auf die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie auf das Diskriminierungsverbot. Vor diesem Hintergrund sei das Streikverbot unverhältnismäßig. Frühere Urteile des EGMR hatten die GEW ermutigt, Lehrkräfte bei ihren Klagen zu unterstützen. So hatte der Gerichtshof gegen das generelle Streikverbot für Beamte in der Türkei entschieden, das gegen die Menschenrechtskonvention verstoße. Im aktuellen Verfahren hätten die Strasbourger Richter zwar angemerkt, »dass Deutschlands Streikverbot für alle Beamte nicht dem internationalen Trend entspricht«. Dies sei aber nicht Gegenstand des konkreten Verfahrens gewesen.

Die Gewerkschaft akzeptiere das Urteil, sei aber enttäuscht, dass der EGMR das Streikverbot für verbeamtete Lehrkräfte in letzter Konsequenz als mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar bewertet habe. »Damit ist der Rechtsweg ausgeschöpft«, sagte die GEW-Bundesvorsitzende Maike Finnern in Berlin. »Das Urteil betont die Bedeutung des Streikrechts insgesamt als Teil der Koalitionsfreiheit und des gewerkschaftlichen Engagements, macht aber für verbeamtete Lehrkräfte in Deutschland eine Ausnahme.« Die Gewerkschaft hatte nach der bisherigen Rechtsprechung des EGMR eine andere Entscheidung erwartet. »Das ist jetzt die Situation, mit der wir leben müssen, das Urteil ist rechtskräftig«, sagte der Prozessvertreter der GEW, Rudolf Buschmann. Dennoch sieht die Bildungsgewerkschaft in der Urteilsbegründung eine Aufforderung an Bund und Länder, gemeinsam mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes »über eine demokratische Fortentwicklung zu einem zeitgemäßen Beamtenrecht in Deutschland zu sprechen«, so Finnern. Die Richter hätten beispielsweise die Bedeutung der Mitbestimmungsrechte der Beamten als Ausgleich für das fehlende Streikrecht betont. Hier könne man ansetzen, um diese Rechte zu stärken.

Noch immer seien Beamte in der Bundesrepublik vom Wohlwollen ihres »Arbeitgebers« abhängig, kritisierte die GEW. Der Dienstherr bestimme die Arbeitszeit, entscheide über Einkommen, Besoldungserhöhungen oder -kürzungen und Arbeitsbedingungen. Wegen des Streikverbots für Beamte stehe die Bundesrepublik seit langem in der Kritik internationaler Organisationen wie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), des UN-Ausschusses für Menschenrechte und soziale Sicherheit, des Europäischen Ausschusses für soziale Rechte und des Internationalen Gewerkschaftsbundes. Andere europäische Länder hätten auch für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen einen Beamtenstatus mit lebenslanger Beschäftigungsgarantie und Pensionsansprüchen. Kein anderes Land schließe daher das Streikrecht unabhängig von der konkreten Funktion der Beschäftigten kategorisch aus.