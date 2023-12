IMAGO/MAXPPP

Seit mehreren Monaten wird in fünf Emmaüs-Betrieben in Nordfrankreich gestreikt. Am Sonnabend protestierten die Arbeiter in Nieppe für höhere Löhne, und Aufenthaltsgenehmigungen, da die meisten von ihnen keine Papiere haben. »Wir bekommen 380 Euro im Monat für 40 Stunden Arbeit und müssen 50 Euro Miete im Monat zahlen«, erzählt ein Streikender Reporterre. Emmaüs ist eine Organisation, die Obdachlosigkeit und Armut bekämpfen will. Durch die Arbeit in den eigenen Betrieben sollen die Beschäftigten später in den »normalen« Arbeitsmarkt integriert werden. (jW)