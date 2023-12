Khaled Abdullah/REUTERS Attraktion für Jemen: Anhänger der Ansarollah bewundern entführtes Frachtschiff »Galaxy Leader« (Al-Salif, 5.12.2023)

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will eine neue Kriegskoalition schmieden: Bei Besuchen in Bahrain und Katar gehe es um »Bemühungen zur Bildung multilateraler Koalitionen, um auf die Aggressionen zur See zu reagieren, die die Schiffahrt und die weltweite Wirtschaft bedrohen«, wie das Pentagon am Sonnabend vor seiner Abreise Richtung Nahost mitteilte. Am selben Tag hatte der US-Zerstörer »USS Carney« über dem Roten Meer 14 Drohnen abgeschossen. Vergangene Woche waren fünf internationale Schiffe aus von den Ansarollah (»Huthis«) kontrolliertem Gebiet getroffen und in Brand gesetzt worden, darunter auch die von der deutschen Reederei Hapag Lloyd betriebene »Al-Jasrah«. Am Sonnabend schlugen zudem Ansarollah-Raketen im israelischen Badeort Eilat ein.

An der von Washington angestrebten »maritimen Taskforce« soll sich auch die Bundeswehr beteiligen. Frankreich, Großbritannien und die USA haben bereits Kriegsschiffe im Roten Meer stationiert. Wie es aus Berlin heißt, wird ein Einsatz der Bundesmarine geprüft. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Das führende Ansarollah-Mitglied Ali Al-Kahum erklärte am Sonnabend, »feindliche Handlungen gegen den Jemen« würden schwerwiegende Folgen haben. Bislang habe man sich auf »abschreckende Maßnahmen« beschränkt, obwohl man zudem über die Fähigkeit verfüge, Schiffe zu versenken. Auch der iranische Verteidigungsminister Mohammed Reza Aschtiani richtete in der vergangenen Woche eine eindeutige Warnung an die USA und ihre Verbündeten: »In einer Region, in der wir die Vorherrschaft haben, kann sich niemand bewegen.«

Inzwischen meiden vier große Reedereien die Meerenge des Bab Al-Mandab, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet und gemeinsam mit dem Suezkanal die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg von Asien nach Europa darstellt. Auf die dänische Großreederei A. P. Moller-Maersk und die deutsche Hapag Lloyd folgten am Sonnabend die in der Schweiz ansässige Mediterranean Shipping Company (MSC) und die französische CMA CGM. Den Bab Al-Mandab passieren gut zehn Prozent des Welthandels, darunter Lieferungen fossiler Brennstoffe in die EU. Immer mehr Schiffe wählen nun den Weg über das Kap der Guten Hoffnung um Afrika herum, was die Fahrzeit um 19 bis 31 Tage erhöht.

Die Versicherungspreise für Fahrten durch das Rote Meer haben sich verdoppelt, was mehrere zehntausend US-Dollar ausmachen kann. Für israelische Schiffe werden Versicherungen komplett verweigert oder sind um bis zu 250 Prozent teurer geworden. Experten erwarten weitere Preissteigerungen, behaupten aber bislang, dass sich Konsumgüter deswegen nicht verteuern. Für das äußerst exportabhängige Israel allerdings geht die Zeitung Israel Hayom von einer Erhöhung um fünf bis zehn Prozent aus. Im Hafen von Eilat kommen bereits 80 Prozent weniger Waren an.

Die Ansarollah, die große Teile des Jemen kontrollieren, beschießen schon seit Ende Oktober Israel und Schiffe in israelischem Besitz – »bis der Krieg gegen Gaza aufhört« – und haben zudem die »Galaxy Leader« des israelischen Milliardärs Abraham »Rami« Ungar gekapert. Am vergangenen Wochenende hatten sie angekündigt, die Angriffe auf alle Schiffe mit Ziel Israel auszuweiten – bis die Bevölkerung des Gazastreifens wieder mit Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt wird. Alle internationalen Schiffe, die nicht nach Israel führen, seien aber sicher.