Ich versuche, es mir so vorzustellen: Als Friedrich Christian Laukhard 1804 sein Pfarramt in der Gemeinde Veitsrodt antritt, in erster Linie gewiss deshalb, weil ihn arge Finanznöte plagen, unterstützt von nur wenigen wohlmeinenden Gönnern, da kann der am 5. Juni 1757 in Wendelsheim bei Alzey Geborene bereits auf ein jahrzehntelanges – nennen wir es einmal so – abenteuerliches Leben zurückblicken. Dieses Leben hat er in seiner Autobiographie »Leben und Schicksale« Revue passieren lassen und schrieb sich damit in die deutsche Literaturgeschichte ein. Vor allem die ersten beiden Teile eines insgesamt auf sechs Teile angewachsenen Werks, erschienen 1792 in Halle, lassen einen Menschen erkennen, der die Dinge geradeheraus beim rechten Namen nennt, also kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern – aufklärerischen Eingedenkens – auch vor vermeintlichen Äußerlichkeiten und Banalitäten, amouröse Sinnlichkeit eingeschlossen, nicht zurückschreckt.

»Ich bin ein Mann«, so empfiehlt er sich seinen Lesern bereits im Vorwort, »welcher keine Hilfe hat, kein Vermögen besitzt und keinen Speichellecker machen kann.« Und so beginnt er seinen Lebensbericht, seine eigentümliche »Selberlebensbeschreibung« (Jean Paul), chronologisch mit der Geburt in einem protestantischen Pfarrhaus – der Vater war Prediger in Wendelsheim »und gewiß einer ganz guten Besoldung bei einem sehr ruhigen Dienste« –, um danach die einzelnen Lebensstationen und Schicksalswege in meist kurzen Kapiteln darzustellen. Im Elternhaus von einer Tante erzogen, früh schon, als Sechsjähriger, mit dem Pfälzer Wein Bekanntschaft geschlossen, auf schlechten Schulen gewesen, studierte er dann zunächst in Gießen, schließlich Göttingen, Leipzig und Halle u. a. Theologie. Alles hätte durchaus gut und geradlinig verlaufen können, wenn er nicht – so würde man es heute ausdrücken – akademisch in Halle, wo er sich Hoffnung auf eine besser dotierte Stelle gemacht hatte, gescheitert wäre. Aus Frust und sicher auch Trotz dem Vater und der Familie gegenüber machte Laukhard, wie sein Biograph Hans Peter Brandt schreibt, »einen Schritt, der mit seinem bisherigen Leben brach: Er ging an den Weihnachtsfeiertagen des Jahres 1783 – gegen ein Handgeld von acht Louisdors – unter die Soldaten, wurde ein ganz gewöhnlicher preußischer Musketier. Die Sensation in der kleinen Universitätsstadt war perfekt: Die Gassenjungen liefen ihm auf der Straße nach und skandierten: Laukhard hin und Laukhard her – Laukhard kein Magister mehr!«

Damit setzte nun eine Phase in Laukhards Leben ein, die ihn nach seiner Rekrutenausbildung schließlich in den Krieg gegen Frankreich und damit gegen ein Land führte, dessen bürgerliche Revolution dem Feudalismus und seinen fürstlichen Repräsentanten den Kampf angesagt hatte. »Im Sommer 1792 überschritten die deuten Armeen die Grenzen, und Musketier Laukhard war dabei«, heißt es bei Brandt. Ihr Marsch führte sie über Luxemburg nach Frankreich, wo er den ganzen Vormarsch und die Einnahme von Longwy und Verdun mitmachte; dazu der überhastete Rückmarsch und die Kanonade von Valmy. »Er erlebte«, so wieder der Biograph, »Schlachten, Plünderungen, ›Drecklager‹, Lazarette (›Mordlöcher‹), Tod, Blut, Eiter, Schlamm und Kot. Seine Beschreibung der preußischen Feldlazarette, in denen die Verwundeten unter unmenschlichen, geradezu viehischen Verhältnissen krepierten, schildert er – nach entsprechender Vorwarnung – dermaßen drastisch, dass man wirklich überlegen sollte, ob man sich eine solche Lektüre zumutet.«

Interessant ist dabei vor allem Laukhards Einstellung. Geprägt vom Rationalismus aufklärerischen Denkens wie auch der französischen Philosophie – immer wieder erwähnt er als Vorbilder Voltaire, Montesquieu und Rousseau –, also sozusagen imprägniert von den Idealen und Forderungen der bürgerlichen Revolution, hegt er unverhohlene Sympathien mit den Revolutionären, um gleichwohl als Soldat loyal den eigenen deutschen Befehlshabern zu folgen. Die Schere im Kopf – Ausdruck einer paradoxen Situation. Doch es sollte noch schlimmer, noch dramatischer kommen. »Aus dem Krieg zurück in Landau«, soweit Dirk Sangmeister in seiner Laukhard-Monographie »Vertrieben vom Feld der Literatur«, »wechselt er heimlich die Fronten, lebt in der Folge in Frankreich, entkommt dort aber nur dank des Sturzes von Robespierre dem scharf geschliffenen Fallbeil der Guillotine, kehrt auf verschlungenen Wegen nach Deutschland zurück, findet nun aber erst recht keinen Platz mehr in der deutschen Gelehrtenrepublik und in der Literatur, auch keinen Halt im Leben. Er beginnt zu vagieren, erhält dann doch noch eine Pfarre in der französisch regierten Pfalz, wird aber schon bald wegen seiner ›gotteslästerlichen‹ Gesinnungen und seines Lebenswandels des Amtes enthoben und dann auch von den Franzosen aus politischen Gründen ins Gefängnis gesteckt (…).«

Damit haben wir aber schon vorgegriffen. Erst 1795, also nach zwölf Jahren, gelang es Laukhard schließlich vom Militär wieder freizukommen. Doch alle Bemühungen, an alter Wirkstätte an der Hallenser Universität eine Anstellung zu erhalten, scheiterten. Er verlegte sich – neben seinem Wirken als freiberuflicher Sprachlehrer wie Repetitor für Theologie – aufs Schriftstellerdasein. In rascher Folge erschienen eine Reihe von Romanen, Traktaten und Sachbüchern, bis er dann 1804 – »wie aus dem Nichts« (Brandt) – in den französischen linken Rheinlanden auftauchte. Eben in Veitsrodt, das einen protestantischen Seelsorger suchte. Der Historiker Hugo Klar schreibt: »Am 28. Messidor im 12. Jahr der Frankenrepublik (der 16.7.1804) unterzeichnete der Maire Kasten von der Mairie Herrstein, der Gemeinderath Johann Nickel Fritsch von Veitsrodt und Friedrich Christian Laukhard einen Anstellungsvertrag: Da der bisherige Pfarrer von Veitsrodt nach Bergen versetzt worden ist, erklärt die Gemeinde ›durch zu diesem Geschäft besonders bestimmten Deputierten, daß alle ihre Mitglieder aus besonderem Zutrauen sich entschlossen hätten, dem bisher bei der Universität zu Halle als Lehrer der Geschichte und der alten Sprachen angestellten Magister der Philosophie Friedrich Christian Laukhard von Wendelsheim, Kanton Alzey, Departement vom Donnersberg zu ihrem Pfarrer und Seelsorger anzunehmen‹.«

Dennoch, so Klar, der sich mit Laukhards Veitsrodter Zeit unter Auswertung der wenigen noch erhaltenen Archivalien intensiv beschäftigt hat, stimmte nie etwas mit diesem Pfarrer, der sich offensichtlich nur selten mit seinen Amtsobliegenheiten befasste, auch war das Ordnungsgemäße seiner Anstellung stets umstritten. Immerhin nutzte er seine Zeit, um die eigene literarische Produktion voranzubringen, und so entstanden während der Veitsrodter Jahre Romane, die nicht zuletzt alle auf eigenen Erlebnissen gründen. Insofern bildet die sechsteilige Autobiographie auch den Ausgangspunkt für Laukhards weiteres Schaffen. Nur bedingt trifft die Einschätzung von Ralph-Rainer Wuthenow in der von ihm herausgegebenen Sozialgeschichte der deutschen Literatur einer neueren Literaturgeschichte zu, wonach es sich bei Laukhards »Bericht« um »keine Autobiographie im strengen Sinne« handle, weil er »nur Erinnerungen aus einem abenteuerlichen Leben mitzuteilen« habe, »Begebenheiten des äußeren Daseins, nicht seiner geistigen und moralischen Entwicklung, Erfahrungen als Student, dann als Soldat der Koalitionsarmee im Kampf gegen die französischen Revolutionsheere«.

Die Leser von Laukhards Texten erfahren sehr wohl einiges über dessen Entwicklung, werden mit Lektüreeindrücken konfrontiert, die von den französischen Aufklärern über Lessing, den Laukhard als Lehrmeister begriffen hat, bis zur zeitgenössischen Produktion – etwa Klingers Stück »Sturm und Drang« oder Goethes »Werther«-Roman – reichen. Dann schildert er auch die Entwicklung des eigenen Schreibprozesses, des eigenen Werks, das er – ganz im Zeichen frühaufklärerischer Poetiken à la Gottsched – auf den Nutzen für die Leserschaft, durchaus in moralischem Sinne, abstellt, ohne dabei das selbstverständliche Vergnügen an und bei der Lektüre geringzuschätzen. So heißt es diesbezüglich im letzten kurzen Absatz des ersten Teils seiner Lebensbeschreibung: »Da steht nun Laukhard, wie er leibt und lebt, von vorzeiten und von jetzt, so individualisiert von innen und von außen, nach Anlage, Ausführung, Folge, Grundsätzen, Maximen, Gesinnungen, Handlungen, Sprache, so, daß in der Galerie der Menschen noch keiner sich ihm gleich hingestellet hat. Begaffe und begucke ihn denn jetzt, wer da will und kann! Mitleiden erregen wollte er nicht, nur ein wenig warnen, zurückscheuchen und -bessern!«

An dieser poetologischen Überzeugung hat der wackere Aufklärer lebenslang festgehalten. Und an einer weiteren fürs eigene Selbstverständnis bemerkenswerten Stelle aus dem ersten Teil seiner Autobiographie erhält der Leser ebenso gedrängte Informationen über den Stellenwert der für die deutsche Literaturgeschichte vergleichsweise neuen Form des (bürgerlichen) Romans wie zur üblichen Verbreitung von literarischen Texten in »Lesebibliotheken«, die auch für Laukhard eine nicht unerhebliche Bedeutung haben, und schließlich zum Verhältnis von »ästhetischem Schein« und »philosophischem Sein«: »Ich mißbillige keinesweges die Lesebibliotheken. Ich weiß, daß sie das beste Mittel sind, gute Kenntnisse und deren Anwendung durch wohlfeilen Umlauf gemeiner zu machen. Aber wer in einer solchen Bibliothek nichts sucht oder aufstellt als Romane, verfehlt diesen Zweck sehr. Ja, Bibliotheken, die weiter nichts enthalten als Romane, sind von keinem Nutzen, sind sogar offenbar schädlich. Sie verwöhnen die Seele zu einem unverhältnismäßigen Gebrauch ihrer Kräfte; sie bringen ihr einen entschiedenen Hang bei, sich mehr mit Vorstellungen von bestimmter als unbestimmter Art abzugeben, und erhöhen dadurch die Empfindungs- und Einbildungskraft auf Kosten der Denkkraft oft ungeheuer. Da überdies die Gegenstände oder die Bearbeitung der meisten Romane über das Gebiet der wirklichen Welt hinausschwärmen, so flößen sie jungen Köpfen idealische Maßstäbe ein, die, gegen die wirkliche Welt gehalten, nie und nirgend passen, und bilden sie so zu Misanthropen, denen überall nichts recht ist.«

Ohne bei den Zeitgenossen tatsächlich jemals wirklich erfolgreich gewesen zu sein – so hat die Forschung nachgewiesen, dass »keins von Laukhards belletristischen Werken (…) je in toto eine echte zweite Auflage erlebt« (Sangmeister) hat –, hat Laukhard doch lebenslang viel und rasch geschrieben. Sein Werk umfasst rund 15.000 Seiten.

Dabei hat Laukhard stets ein gutes Gespür für den Zeitgeist besessen und in seinen Romanen aktuelle literarisch-künstlerische wie auch intellektuell-philosophische Erscheinungen verarbeitet. Auch heute noch kann man seinen Liebesroman »Corilla Donatini« (1804) als Reaktion und Auseinandersetzung mit dem frühromantischen Liebeskonzept lesen, das nicht zuletzt in Friedrich Schlegels »Lucinde« (1799) entwickelt worden ist. Anders als die (dem Schlegelschen Konzept von Laukhard allerdings gewiss zu Unrecht unterstellte) Libertinage und Frivolität, deren Unsittlichkeit angeprangert und eine bloß sinnliche Liebe der puren »Geilheit« überführt wird, endet nach vielen Verwirrungen und Händeln die Geschichte der Corilla Donatini im sicheren Hafen der Ehe und in der Versöhnung der zuvor getrennten und zerstrittenen Liebenden. Und bei Treueschwüren, die dennoch etwas Zweifelhaftes an sich haben: »Ich liebte und ehrte meine Gattin, und doch – man kann ein Mädchen, eine gute Frau lieben, und sich dennoch«, so der männliche Protagonist, »sinnlichen Reitzen ergeben.«

Subtext dieses Romans ist die Auseinandersetzung mit der zeitgleich erfolgreicheren, die Gemüter erregenden und den literarischen Markt beherrschenden Frühromantik sowie mit deren philosophischen Gewährsmännern, insbesondere J. G. Fichte und F. W. J. Schelling. Immer wieder prangert Laukhard den »Unsinn« »der Produkte der Herren Schelling, Schlegel, Tiek (sic!)« an, in denen er eine »Schule der pudelnackten Aesthetik« zu erkennen glaubt, wie es in »Corilla Donatini« heißt. Dabei entschlüpfen Laukhard zuweilen witzig-satirische Formulierungen, mit denen er die frühromantische Schule lächerlich macht. So im Falle des Philosophen, natürlich aus der neueren Schule der Fichte und Schelling, der Corilla mittels seiner öden Philosopheme zu bezirzen vermeint, worauf diese beinahe »ihm die Augen ausgekratzt hätte«, »und als der Philosoph es noch einmal wagte, ihr die Hand zu küssen, fühlte er die Kraft dieser schönen Hände auf seinen Backen«.

Auch in Laukhards zweitem Roman aus dem Jahre 1804, »Eulerkappers Leben und Leiden«, der auf Begebenheiten Laukhards aus seiner Gießener Studentenzeit zurückgreift und teils derb-drastisch amouröse Dinge zum besten gibt, spielt die Auseinandersetzung mit der Modephilosophie eine herausragende Rolle. Laukhard lässt z. B. Eulers »Programma«, mit denen sich dieser an der Gießener Universität vorstellen möchte, als blanken »Unsinn« erscheinen: »Ich würde meinen Lesern einige von seinen Rathschlägen und Anweisungen mittheilen: da aber der Hr. Professor Schelling in Jena seine Methodologie, welche in diesem Jahr erschienen ist, gerade nach Eulerschen Grundsätzen geformt, hat, so mögen meine Leser, wenn sie sonst gerne faden Obscurantismus lesen, nur das Schellingsche Werkchen zur Hand nehmen, um sich eine Vorstellung von unsers Eulers Programma und dessen Inhalt zu machen.« Zugleich warnt der Aufklärer vor dem verderblichen Einfluss modischer Romane, wie etwa dem von einem Antiquar seinem Protagonisten Euler empfohlenen »der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Cavalier, oder Begebenheiten des Herrn von Elbenstein«.

Ein Titel, der deutlich auf die Tradition barocker Liebesromane anspielt. »Die schlüpfrigen Scenen, welche da beschrieben und recht à la Althing dargestellt waren, machten gewaltigen Eindruck auf ­beyde Liebende: Sie rückten einander näher. Euler ließ das Buch fallen, und umarmte Minchen: Seine Hände verirrten sich, Minchen widerstand nur schwach, und – doch was soll ich da weiter beschreiben: Man versteht mich ja doch.«

Laukhard hat Sinn für Effekte. So lässt er in seinem zweibändigen, wieder auf bestimmte Episoden des eigenen Lebens hinweisenden Roman »Abentheuerliche und wahrhafte Begebenheiten des Amtmann St… und seiner Familie« (1814) den damaligen Räuberhauptmann Johannes Bückler, genannt der Schinderhannes (vermutlich 1779–1803), auftreten – eine Figur, über die bereits zu Lebzeiten Geschichten und Legenden in der Eifel, im Hunsrück, an Mosel und Rhein in der Bevölkerung verbreitet waren. Nämlich Geschichten vom edlen Räuber einerseits, andererseits aber auch vom brutalen Kriminellen. Ob zur puren Unterhaltung oder aber auch zur sittlichen Besserung, sei bei Laukhard einmal dahingestellt. Aktuell ist er mit seinem Roman auf jeden Fall. Auf einer Wanderung Steins, die ihn nach Trier führen soll, landet er in einer Wirtschaft, wo ihm ein Zimmer für die Nacht bereitet wird. »Gegen Mitternacht wurde stark an die Hausthüre gepocht, endlich öffnete jemand, und gleich darauf trat der Hausknecht mit zwei Fremden in mein Zimmer.«

Und herein tritt, wie sich sogleich herausstellt, der Schinderhannes, der sich mit seinem Begleiter, dem schwarzen Peter, in das zweite freie Bett begibt, wo die beiden – vermeintlich unbeobachtet und ungehört, da sich Stein unter seiner Bettdecke verkrochen hat – ein Gespräch führen, das Laukhard in Dialogform wiedergibt. Der Schinderhannes will dort eine Geliebte, Nette, treffen, was Laukhard wiederum nicht zuletzt die Gelegenheit gibt, auf die moralische Fragwürdigkeit Bücklers hinzuweisen, der ja bekanntlich eine Verlobte hat. Die kurze Zeit später eintreffende Nette beschwert sich, weil sie ihren Hannes seit vier Wochen nicht mehr gesehen habe, worauf Bückler antwortet: »Närrchen, ich konnte nicht kommen. Ich hatte schwere Verrichtungen; da mußten wir den Juden zu Hottenbach ausplündern, item den Juden zu Erbesbüdesheim; da mußten wir Anstalten treffen, das Gestohlene an den Mann zu bringen (…).«

Es kommt, was kommen muss, »ein Auftritt, den ich nicht beschreiben darf, weil ihn alle Leser und Leserinnen schon von selbst errathen. Nachdem das Duodram einige Mal wiederholt worden war, rief Bückler seinen Gefährten Peter, und nun wurden der Nette seidene Tücher, silberne Löffel, ein silberner Nachtmahlskelch und einige andere Sachen von Werth eingehändigt, mit dem Auftrag, alles zu verkaufen, und für ihre Bemühung die Hälfte des Gelößten zu behalten, die andere Hälfte aber an Herrn Schinderhannes selbst, oder auf seine Anweisung auszuzahlen.« Danach verschwinden die drei, und der Ich-Erzähler Stein gibt am kommenden Morgen auf Nachfrage der Wirtin vor, überhaupt nichts gesehen und gehört zu haben.

Warum Laukhard in seine weitschweifige Erzählung diese kurze Episode eingeflochten hat, mag zum einen daran liegen, dass er der Meinung war, aktuelle Vorgänge anpacken zu müssen, dann aber möglicherweise auch, um umlaufende Legenden zum Schinderhannes durch vermeintliche Wahrheit und Wahrhaftigkeit des Selbsterlebten, auch wenn dies auf märchenhafte Weise geschieht, zu widerlegen. Denn er weist ausdrücklich – und dies ist ein Markenzeichen seines Erzählens – auf zugehörige Literatur und andere Quellen hin, für die er Anmerkungen in seinen Text einfügt (in anderen Texten schlüpft er dabei auch in die Rolle des Setzers bzw. Korrektors und schafft somit weitere Textebenen): Bückler sei »der wahre Name des berüchtigten Schinderhannes, dessen Geschichte, aus lauter Lügen zusammengesetzt, in Halle bei Dietlein schienen (sic!) ist.« )

So oder so kann man heute gewiss Laukhard als einen Schriftsteller der Aufklärung – vielleicht genauer noch: der Volksaufklärung – bezeichnen, also als vormodernen Autoren, für den die traditionelle Poetikvorstellung (nicht zuletzt die Horazische Formel vom Nutzen und Gefallen der Dichtung) weiterhin gültig ist. Hervorzuheben sind zugleich sein wacher Blick auf das Alltagsleben der Menschen, sein Sensorium für die sich abzeichnenden historischen Umbrüche, die Sympathie für die Errungenschaften der Französischen Revolution und das Bedürfnis, sich in tagespolitische, literarische und philosophische Diskussionen bzw. Diskurse einzumischen. All dem kann man nicht nur in den hier erwähnten Texten, sondern im Gesamtwerk aller Orten begegnen. Das macht die Texte – entledigt man sich der goethezeitlichen Vorstellung vom originellen Kunstwerk – heute noch lesenswert. Partiell zumindest.

Es mag dabei zu seinem Naturell gehören, dem eines großen Säufers vor dem Herrn, der ein großer Causeur gewesen zu sein scheint, witzig, beredt und schlagfertig, auf der Kanzel und auch im Alltagsleben, dabei ungeheuer produktiv, ein in politischen Angelegenheiten hellsichtiger Kopf, also rundum ein Aufklärer reinsten Wassers, dass dieser Autor eben durchaus Unterhaltungsliteratur geschrieben hat, in einer Zeit des Übergangs, wo es mit der Etablierung einer Kunstliteratur (von Genies) gleichzeitig auch wieder zur Diskreditierung sogenannter Unterhaltungs- oder Trivialliteratur (die mit aufklärerischen Positionen verknüpft wird) kommt. Mit fatalen Folgen. Anders jedenfalls sind solche Boshaftigkeiten und Ungerechtigkeiten, die spätere Generationen gegenüber Laukhard vorgebracht haben, nicht zu erklären. Pars pro toto nur das Urteil von Robert Prutz – kurioserweise selbst einem 48er Revolutionär – aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der in seinen biographischen Beiträgen zur deutschen Literatur und Sittengeschichte des 18. Jahrhunderts unter dem Titel »Menschen und Bücher« (1862) die »traurige, doch geschichtliche Bedeutung« Laukhards darin zu erkennen vermeint, »daß er, mitten in der ästhetischen Epoche unserer Geschichte, sich mit dämonischem Behagen wahrhaft wälzt in der allerunästhetischsten Roheit und Liederlichkeit«.