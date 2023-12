Die französische Filmschauspielerin Isabelle Adjani (68) ist wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem verhängte das Gericht in Paris am Donnerstag eine Geldstrafe von 250.000 Euro gegen Adjani. Ihr war vorgeworfen worden, ihren Wohnsitz 2016 und 2017 auf dem Papier nach Portugal verlegt zu haben, um so 236.000 Euro Einkommenssteuer zu sparen. Außerdem soll sie eine Schenkung von zwei Millionen Euro als Darlehen deklariert und zudem von einer Offshore-Firma 120.000 Euro auf ein nicht deklariertes US-Konto überwiesen bekommen haben. Dem Magazin L’Obs hatte Adjani im Oktober zu den Vorwürfen gesagt, dass es sich bei der Millionensumme tatsächlich um ein privates Darlehen gehandelt habe. (dpa/jW)