Carlos Moco/OPAIS/gemeinfrei »Sehnsucht nach der Zukunft haben« – Arlindo Barbeitos

Gerade erst hat sie in einem slowenischen Verlag die Kindheitserinnerungen des Schriftstellers Francisco Duarte Mangas an »Die einfachen Dinge« im ländlichen Norden Portugals veröffentlicht. Nun legt die Lusitanistin Ilse Pollack einen zweisprachigen Auswahlband mit Gedichten des Angolaners Arlindo Barbeitos vor, der für mich die Krönung ihrer Bemühungen darstellt, die portugiesischsprachige Literatur Afrikas im deutschen Sprachraum bekannt zu machen. Das liegt zum einen an der Eindringlichkeit von Barbeitos’ liedhaften Gedichten, die ihren spröden Glanz in Pollacks Version bewahren, zum andern an zwei begleitenden Texten, die tiefe Einblicke gewähren in das Leben dieses vielseitig begabten und trotz der Einzigartigkeit seiner Biographie doch wieder typischen Freiheitskämpfers, Historikers und Anthropologen, der im März 2021, achtzigjährig, in Luanda gestorben ist.

Der eine, den Gedichten vorangestellte, Text ist ein emphatischer Nachruf, zugleich die Geschichte einer Freundschaft, die 1979 auf der Frankfurter Buchmesse begonnen hatte, Jahre später bei Begegnungen in der Lissabonner Nationalbibliothek erneuert wurde, kurz vor der Jahrhundertwende in Wien, der Südsteiermark, Ljubljana und Triest ihre Fortsetzung fand und dabei auch Barbeitos’ Frau Maria Alexandre Dáskalos einschloss, die ebenfalls eine bedeutende Lyrikerin war und nur wenige Tage vor ihrem Mann aus dem Leben schied. Am Ende des Buches steht ein lebensgeschichtliches, für das Verständnis Angolas unverzichtbares Interview, das Ilse Pollack 1996 mit dem Autor führte.

Die vier Gedichtbände, aus denen die Übersetzerin eine Auswahl getroffen hat, sind zwischen 1975 und 1998 in Lissabon erschienen, in einem Zeitraum also, in dem der Unabhängigkeitskampf gegen die portugiesischen Kolonialtruppen – die »Geschichten der Geschichte/die wir jetzt machen« – in einen zähen, ebenso blutigen Krieg zwischen drei miteinander rivalisierenden, von ausländischen Mächten unterstützten Befreiungsbewegungen mündete. Schon lange vor dem Sieg des Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), dem er Anfang der sechziger Jahre beigetreten war, hatte Barbeitos seine Illusionen über dessen Verwandlung in eine politische Partei verloren. Er sah voraus, dass »eine Art Lumpen-Kleinbürgertum« die Macht in Angola übernehmen und autoritär regieren würde, eine Funktionärsschicht, »die nur kurzfristig denkt, parasitär ist, von den Einkünften des Staates lebt, vom Erdöl und von den Diamanten«. Man könnte deshalb meinen, dass seine Gedichte die wachsende Enttäuschung, ja die Verzweiflung des Autors widerspiegeln, der als »Mischling« – sein Vater war ein Portugiese jüdischer Herkunft, seine Mutter »Mulattin« – sowohl in Afrika als auch in Europa gegen rassistische Vorurteile ankämpfen musste, von den ehemaligen Genossen zeitweise verfolgt und in seinem Streben, der angolanischen Jugend die verschwiegene Geschichte ihres Landes zu lehren, behindert wurde. Trotzdem findet sich in dem Band kein Satz oder Vers, der den Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit als gescheiterten Versuch, das tropische Meer zu pflügen, abtun würde. Es gilt, was Barbeitos im Gespräch mit Pollack betont und in einem Gedicht zur Sprache gebracht hat: »Sehnsucht nach der Zukunft haben / heißt / jetzt und später / glauben / dass / die Verzweiflung Verrat ist.«

Nur selten tritt in den 78 Gedichten der Autor als lyrisches Ich hervor. Manchmal wendet er sich an ein Gegenüber, in der zweiten Person, oder äußert sich als Wir, aber selbst das geschieht auf eine verhaltene Art. Portugiesische Literaturwissenschaftler haben immer wieder auf den Einfluss der chinesischen und japanischen Lyrik auf seine Dichtung hingewiesen, ihrer Prägnanz und Kürze wegen und weil Barbeitos die tragische Geschichte seiner Heimat durch die detailreiche, dabei kühne Beschwörung von Landschaft, Flora und Fauna mehr andeutet als beschreibt. Dichtung, schrieb er einmal, sei ein Kompromiss zwischen Wort und Schweigen, wobei das Schweigen, nach Meinung seiner Übersetzerin, »ein Destillat vieler Dinge ist«.

Ich glaube, es würde mir gelingen, ein Gedicht dieses Autors in Pollacks Übersetzung unter tausend anderen herauszufinden. Das liegt nicht nur daran, dass Barbeitos als erster Angolaner seiner Generation mit der utilitaristischen Dichtertradition gebrochen, also auf Anklage und Appell verzichtet und sich trotzdem der Realität des Landes gestellt hat. Unverwechselbar sind die Gedichte wegen der unnachahmlichen Fähigkeit ihres Verfassers, dramatische Ereignisse durch eine lakonische Sprache so darzustellen, dass sie sich wie unter einer dünnen Decke abzeichnen, ebenso infolge seines Eigensinns, zwischen zwei oder mehreren Beobachtungen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, durch Reihung einen Zusammenhang herzustellen. Ein besonderer Reiz vieler Gedichte besteht außerdem darin, dass ihre Anfangsverse sich am Ende wiederholen. Das verstärkt die Intensität des Mitgeteilten und lässt es zugleich in der Schwebe, als würde die Zeit nicht linear vergehen, sondern der zyklischen Natur des Daseins folgen: »südlich des Traums / nördlich der Hoffnung // ist meine Heimat / eine Waise / schwankt auf Krücken / zur Trommel der Bomben // südlich des Traums / nördlich der Hoffnung«.