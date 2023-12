Der erste Chefredakteur der Satirezeitschrift Titanic, Lionel van der Meulen, ist tot. Wie die Zeitschrift mitteilte, starb der 77jährige bereits am Dienstag. Van der Meulen hatte zunächst in den 1970er Jahren für den Stern aus Israel und dem Iran berichtet. Im Oktober 1979 habe Titanic-Mitbegründer Pit Knorr ihn auf den Chefsessel des neu erscheinenden Satiremagazins geholt, hieß es im Nachruf der Redaktion. »Er verordnete dem Blatt journalistische Sorgfalt und satirische Schärfe, rücksichtslos förderte er jedes Talent, das sich nicht rechtzeitig in Sicherheit brachte. Sein einfaches Erfolgsrezept packte er gerne in sieben klare Worte: ›Nur der Dümmste und Unfähigste wird Chef‹.« Van der Meulen blieb bis 1983 Chefredakteur. (dpa/jW)