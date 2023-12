Der Berliner Pianist Igor Levit hat am Freitag ein Album als Reaktion auf den weltweiten Anstieg von Antisemitismus veröffentlicht. »Mein Herz ist immer noch gebrochen. Gut geht es mir nicht, aber ich komme ins Handeln und erlange dadurch ein Gefühl der Sinnhaftigkeit«, sagte der 36jährige der dpa. Den Erlös für das Album wolle er an zwei Organisationen spenden, die Antisemitismus bekämpfen: an die Ofek Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung und an die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. (dpa/jW)