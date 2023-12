Christoph Worsch/IMAGO Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in einem Roboter der TU Dresden im Foyer der Friedrich-Schiller-Uni Jena

Samstag, 9. Dezember

Vertreter von EU-Kommission und EU-Parlament haben sich auf die Regulierung künstlicher Intelligenz geeinigt. Der Grund: Kommissare und Abgeordnete befürchten, sie könnten durch seelenlose Roboter ersetzt werden, die ihre Anweisungen aus obskuren Kreisen erhalten und auf Knopfdruck Scheiße produzieren.

Zum PISA-Schock. Bildungsministerin Stark-Watzinger fordert Konsequenzen, eine Anpassung des Grundgesetzes. Genau! Ich schlage drei neue Artikel vor: »Zensuren finden nicht statt«, »Die Dummheit des Deutschen ist unantastbar« und »Alles Gehirn geht dem Volke aus«.

Sonntag, 10. Dezember

Die SPD hat auf ihrem Bundesparteitag ebenfalls auf das PISA-Desaster reagiert und den D. F. E. B. B. beschlossen, den »Deutschland-Pakt für ein besseres Bildungssystem«. Schulen und Unis sollen so umgebaut werden, dass sie auch ohne Lehrer, Internet und Toiletten funktionieren.

Montag, 11. Dezember

Scholz, Habeck und Lindner haben die ganze Nacht hindurch ergebnislos über den Haushalt 2024 verhandelt.

Dienstag, 12. Dezember

Die Pyjamaparty in der Kanzlerwaschmaschine ist auch vorige Nacht wieder nicht zu einem erfolgreichen Ende gebracht worden. So wie der Tanz auf dem Klimaball in Dubai. Die Petromonarchen blockieren den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger.

Mittwoch, 13. Dezember

Und sind damit durchgekommen. Die Klimakonferenz beschloss einmütig, man wolle sich gelegentlich vom Öl- und Gasverheizen »abwenden«. Bescherung auch in der Kanzlerwaschmaschine, also Einigung im Haushaltsstreit. Die »Schuldenbremse« wird nicht ausgesetzt, es wird beim Klima gespart. Hampeln ist nach Lineker ein einfaches Spiel: Drei Parteien verhandeln drei Nächte, und am Ende gewinnt die FDP.

Donnerstag, 14. Dezember

CDU-Finanzexperte Middelberg hält den Haushaltskompromiss für »unsozial«, weil Heizen und Sprit teurer wird. Was schlägt er vor? Die 17 Milliarden bei den Allerärmsten herauszuquetschen, bei Flüchtlingen und »Bürgergeld«-Beziehern.

Freitag, 15. Dezember

Die CDU hat den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm vorgestellt. »70 Seiten, liest kein Schwein«, motzte Merz, »wir brauchen ein kurzes Sofortprogramm! Ich hab’ da ein paar Notizen … Hier, Linnemann, lies vor.«

»Freiheit: Wir verbieten Gendern, Homoehe und Klebstoff; Tarifverträge und Steuerfahnder werden abgeschafft. Soziales: ›Bürgergeld‹-Absenkung auf das Niveau der rumänischen Sozialhilfe …«

»1 Kilo Kartoffeln, 2 Schachteln Kippen, 3 Flaschen Fusel.«

»Asylpolitik: Arbeitspflicht für Flüchtlinge, Einsatz z. B. als Butler oder Gärtner.«

»Dann kann ich Mortimer und Özgür entlassen.«

»Asylanträge dürfen nur noch im Ausland gestellt werden … Und wo?«

»Deutsche Botschaft in Nordkorea.«

»Paketboten, die nicht klingeln, werden nach Ruanda abgeschoben.«

»Das ist was für den Pöbel. Gut, ne?«

»Klimapolitik: Abwrackprämie, wenn man Benziner kauft und Elektro­auto auf Marktplatz abfackelt?«

»Das auch.«

»Verteidigung: Wiedereinführung der Wehrpflicht für Männer, Frauen dürfen bei der Bundeswehr bleiben.«

»Im Küchendienst.«

»Verkehr: Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen … Im Ernst?«

»Also ohne Fahrräder, Busspuren und Fußgängerüberwege.«

»Ach so. – Kultur: Heino vertritt Deutschland beim ESC, und Rudi Völler wird Nationaltrainer. Super Chef! War es das?«

»Eins noch: Beruft eine Expertenkommission ein. Ich will wissen, was das C in CDU bedeuten soll.«