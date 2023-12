IMAGO/ANE Edition Kerzen und Blumen als Zeichen der Trauer am Bahnhof in Larissa

Die Hinterbliebenen der 57 vor allem jungen Menschen, die am 28. Februar bei einem katastrophalen Eisenbahnunglück nahe der Ortschaft Tembi (Bezirk Larisa) ums Leben kamen, können in gewisser Weise aufatmen: Nicht nur die griechische Justiz wird sich mit dem Fall befassen. Am Montag hat sich in Athen auch die Europäische Staatsanwaltschaft offiziell in den Fall eingeschaltet und 23 mutmaßliche Verantwortliche angeklagt. Am Pranger steht nach den Ermittlungen der Behörde nun nicht mehr nur der unglückliche diensthabende Fahrdienstleiter Vassilis S. – beschuldigt werden auch dessen Vorgesetzte bei der ehemals rein griechischen Staatsbahn Organismos Sidirodromon Ellados und die Manager der italienischen Ferrovie dello Stato Italiane, die sich den finanziell interessanten Teil des Unternehmens im Januar 2017 im Rahmen der von Brüssel geforderten Privatisierungsmaßnahmen für 45 Millionen billig einverleibt hatte.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss unter Vorsitz der Oppositionspartei Syriza hat seither 68 Zeugen geladen, am Mittwoch kamen sieben ehemalige oder amtierende Minister der Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis hinzu. Unter ihnen der ehemalige Verkehrsminister des Regierungschefs, Kostas Karamanlis, der am Tag nach dem Unglück zurücktrat und bisher als einziger Politiker Verantwortung übernommen hat. Dem neuen, nach dem fulminanten Wahlsieg der Rechten im Juni gebildeten Kabinett Mitsotakis II gehört Karamanlis nicht mehr an. Unter Korruptionsverdacht stehen für die Opposition – sie stellte im Verkaufsjahr 2017 allerdings selbst die Regierung – und die Europäische Staatsanwaltschaft nicht nur einzelne Politiker wie der ehemalige Faschistenführer und heutige Staatsminister Makis Voridis, sondern »das System«.

Aufgabe der vom Behördensitz Luxemburg nach Athen geschickten Staatsanwälte sind nach den Statuten der EU die Bekämpfung von Straftaten »zum finanziellen Nachteil« der Union. Dazu gehören vor allem Steuer- und Subventionsbetrug, meist verbunden mit Korruption auf höherer Administrationsebene – unter den 23 Angeklagten sind 18 Funktionäre – und in den dafür besonders anfälligen Ministerien für sogenannte Infrastrukturmaßnahmen: Straßenbau, Schienenverkehr und Züge oder andere entsprechende Transportmittel.

Der Vertrag mit dem französischen Zughersteller Alstom sowie dem griechischen Baudienstleister Aktor aus dem Jahr 2014, der sogenannte Contract 717, sah – zum Preis von 41 Millionen Euro und zu 85 Prozent von der EU subventioniert – die Fertigstellung eines hochmodernen Schienenkontroll- und Signalsystems der Verbindung Athen–Larissa–Thessaloniki bis zum Jahr 2021 vor. Verzögert wurde die Installation der neuen Systeme offenbar durch immer neue finanzielle Nachforderungen der Unternehmen – eine im Tiefbaugewerbe durchaus übliche Praxis – und die im Rahmen der Privatisierung durchgedrückte Ausdünnung des Personals. So sei etwa der 59jährige Vassilis S. im Schnellverfahren »ausgebildet« und aus dem Gepäcksektor in den technischen Dienst »höherversetzt« worden, wie griechische Medien berichten.

Auf der Strecke, an der rund 20 Jahre gebaut wurde, werden vor allem junge Menschen befördert. So saßen in dem Nachtzug nach Thessaloniki, der eine halbe Stunde vor Mitternacht auf dem falschen Gleis mit rund 160 Kilometern pro Stunde ungebremst in einen entgegenkommenden, mit Stahlplatten und Containern beladenen Güterzug prallte, vor allem Studierende und Wehrpflichtige, die auf dem Rückweg in ihre Kasernen und Hochschulen waren, etwa zu den Universitäten Kapodistrias in Athen und Aristotelis in Thessaloniki. Tausende Angehörige der Unglücksopfer protestierten am Montag vor dem Parlament in Athen und verlangten den Rücktritt und die Bestrafung der politisch Verantwortlichen.