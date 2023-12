APAimages/IMAGO »Massive Zerstörung von Produktionskapazitäten«: Khan Junis nach einem israelischen Luftschlag am Dienstag

Der Krieg trifft den schon vorher nicht auf Rosen gebetteten Gazastreifen wirtschaftlich extrem hart. »Der aktuelle Konflikt im Nahen Osten hat eine große Zahl an Toten und Verletzten gefordert, wichtige Infrastruktur im Gazastreifen zerstört und einen ›heavy shadow‹ (schweren Schatten, jW) auf die Wirtschaftstätigkeit in der Westbank geworfen«, stellt die Weltbank in einer »Economic Note« fest, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. »Dieser Krieg wird ›lasting effects‹ (nachhaltige Auswirkungen, jW) auf die betroffene Bevölkerung in Israel, Gaza und dem Westjordanland haben, weit über das Maß hinaus, das in Zahlen dargestellt werden kann.«

»Der Verlust an Menschenleben, die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Schäden an ›fixed assets‹ (Sachanlagen, jW) sowie die Verringerung der Einkommensströme in den palästinensischen Gebieten sind beispiellos«, so die Weltbank. »Massive Binnenvertreibung, Zerstörung von Häusern, Vermögenswerten und Produktionskapazitäten sowie eine schwere Rezession haben noch mehr Menschen im Gazastreifen unter die Armutsgrenze gebracht und die Armut der ohnehin gefährdeten Menschen verschärft.«

Der Bericht hebt auch den zunehmenden Inflationsdruck als Armutsrisiko hervor. Die Preise in Gaza stiegen im Oktober um zwölf Prozent, was auf die aufgestaute Nachfrage nach Produkten zurückzuführen ist, die vor Ort immer schwieriger zu finden waren. Der Preis für Wasser in Flaschen stieg um 75 Prozent, der für Benzin um fast 120 Prozent. »Der massive Mangel an Grundprodukten hat die Fähigkeit von Hunderttausenden Haushalten, diese zu kaufen, stark eingeschränkt, unabhängig davon, ob sie sich diese leisten könnten«, weist der Bericht auf einen erheblichen Mangel an Nahrungsmitteln hin. »Ein sinkendes Angebot und steigende Preise haben erhebliche negative Auswirkungen auf das Wohlergehen der Haushalte.«

In der zweiten Novemberhälfte waren der Weltbank zufolge in Gaza etwa 60 Prozent der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, mindestens 60 Prozent der Gesundheits- und Bildungseinrichtungen und 70 Prozent der Handelsinfrastruktur beschädigt oder zerstört. »Ebenso ist fast die Hälfte aller Haupt-, Neben- und Tertiärstraßen beschädigt oder zerstört. Mehr als eine halbe Million Menschen sind infolge des Konflikts obdachlos«, beschreibt die Weltbank die trostlose Situation.

Im Gazastreifen sind nach Schätzung der Weltbank inzwischen 85 Prozent der Einwohner im erwerbsfähigen Alter arbeitslos. Vor Kriegsbeginn waren es rund 50 Prozent. Die meisten der 56.000 offiziellen Unternehmen im Gazastreifen hätten zudem im Zuge der Kampfhandlungen den Betrieb einstellen müssen. In einer Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen sagte die in Washington, D. C., ansässige Weltbank, dass Gaza aktuell nur 16 Prozent seiner Produktionskapazität ausschöpfe.

»Während Armut und Verletzlichkeit in Gaza erheblich zunehmen werden, werden negative Auswirkungen auf die Wohlfahrt auch im gesamten Westjordanland deutlich zu spüren sein«, so die Weltbank. Israel habe nach dem 7. Oktober rund 200.000 Palästinensern, die bis dahin in Israel oder den völkerrechtswidrigen, israelischen Siedlungen in der Westbank arbeiteten, die Arbeitserlaubnis entzogen.

Etwa 67.000 Menschen können derzeit ihren Arbeitsplatz innerhalb der Westbank nicht mehr erreichen, weil die israelische Besatzungsmacht die Bewegungsmöglichkeit massiv eingeschränkt hat, schätzt die Weltbank. Der Nachrichtenagentur Maan zufolge teilte das palästinensische Wirtschaftsministerium in Ramallah am Donnerstag mit, dass unter anderem der Onlinehandel in der Westbank seit Ausbruch des Kriegs in Gaza stark zurückgegangen sei. Aufgrund der allgegenwärtigen Präsenz der Besatzungsarmee und den ständigen israelischen Razzien sei es schwierig, im Internet bestellte Waren auszuliefern. Die Lieferzeit habe sich deutlich verlängert und die Transportkosten hätten sich verdoppelt. Der Export sei um 80 Prozent eingebrochen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde im gesamten palästinensischen Wirtschaftsgebiet in diesem Jahr um 3,7 Prozent zurückgehen. Vor dem Krieg prognostizierte die Weltbank für 2023 laut dpa noch ein reales BIP-Wachstum von 3,2 Prozent. Die Wirtschaftstätigkeit im Gazastreifen sei seit Ausbruch des Kriegs aber nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Die Folge: Ende 2023 sei die Armut sogar auf einem etwas höherem Niveau als 2020 auf dem Höhepunkt der Pandemie.

Dabei verschärft der Krieg jene strukturellen Schwächen, die schon vorher bestanden haben. Die israelische Besetzung und die damit verbundenen Einschränkungen hätten sich seit langem sowohl auf das potentielle als auch auf das tatsächliche Wachstum und die finanzielle Tragfähigkeit in Palästina ausgewirkt.

Siehe Seiten 4–5 in der Wochenendbeilage