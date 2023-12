Toru Hanai/Pool Bloomberg/AP/dpa Doppelte Kassen, doppelter Kishida: Der japanische Premier geht an seinem Konterfei vorbei (Tokio, 10.7.2022)

Es ist bereits heute einer der größten Skandale seit Jahrzehnten in dem an Affären nicht armen Japan. Machtkämpfe stehen dort im Zentrum der Politik, Gegner werden nicht durch politische Inhalte, sondern durch Intrigen und skandalträchtige Enthüllungen bekämpft. Diesmal geht es um schwarze Spendenkassen von umgerechnet über fünf Millionen Euro, die sich aus Fundraisingveranstaltungen speisen, und sogenannte Kickbackzahlungen an Parlamentarier der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), die nicht deklariert worden sein sollen.

Involviert in den Skandal ist vor allem die Abe-Fraktion, benannt nach dem im vergangenen Jahr erschossenen früheren Premierminister Abe Shinzo. Ministerpräsident Kishida Fumio, dessen Sessel wegen niedriger Popularitätswerte seit längerem wackelt, übt sich in Schadensbegrenzung und wechselte am Donnerstag alle vier Minister und fünf Vizeminister der Abe-Fraktion aus. Darunter ist auch Kabinettschef Matsuo Hirokazu, der durch den früheren Außenminister Hayashi Yoshimasa ersetzt wurde. Außerdem haben drei höhere LDP-Funktionäre – ebenfalls aus der Abe-Fraktion – ihren Rücktritt eingereicht. Sie werden aber erst gegen Ende Dezember ausgetauscht. Doch Beobachter glauben nicht, dass sich die Lage dadurch beruhigen wird, zumal die Staatsanwaltschaft den Abschluss der Parlamentssession am Mittwoch abwarten musste, um mit den Hauptermittlungen zu beginnen. Ein Team von 50 Anklagevertretern steht zur Verfügung, um bis zum Beginn der nächsten Sitzungsperiode Mitte Januar die Sachlage zu klären.

Noch ist die Lage unübersichtlich. Gut möglich, dass sich die Affäre ausweiten und auch Kreise nahe Kishida erfassen wird. In diesem Fall wäre sein Schicksal besiegelt und er zum Rücktritt gezwungen. Bereits heute steht fest, dass er in der nächsten Parlamentssession Mühe haben wird, sein Programm durchzuziehen. Vor allem sein Versuch, Steuergelder für die Verdoppelung des Wehretats bis 2027 aufzutreiben, wird in Bevölkerung und Opposition auf große Kritik stoßen. Vor dem Hintergrund schwarzer Kassen wirkt es wie Zynismus, die Japaner um Steuererhöhungen zu bitten.

Der neueste Spuk reiht sich ein in eine ganze Reihe von Skandalen, in die Abe bis zu seiner Regierungszeit 2020 verwickelt war. Er hatte sich oft über das Recht gestellt und eine Kultur der Arroganz gefördert. Um dem Arm des Gesetzes zu entkommen, wollte er sogar seinen Schützling Kurokawa Hiromu zum Generalstaatsanwalt befördern. Die Grabenkämpfe zwischen ihm und der Staatsanwaltschaft waren legendär. Einige Beobachter sehen denn auch im harten Vorgehen der Anklagevertretung eine Art Rache an der Abe-Fraktion. Der jüngste Skandal ist ein gefundenes Fressen für die Akteure des Machtkampfs hinter den Kulissen. Die Abe-Fraktion – mit 99 Mitgliedern immer noch bei weitem die stärkste Gruppe innerhalb der LDP – wird viel Macht und Prestige verlieren. Ob ihre Vertreter bei den nächsten Parlamentswahlen in dieser Stärke wieder aufgestellt werden, kann bezweifelt werden. Dies freut natürlich die nächstgrößeren Fraktionen von LDP-Vize Aso Taro und Generalsekretär Motegi Toshimitsu. Doch der Skandal – wenn er sich noch weiter ausweitet – könnte auch die große Rolle der Fraktionen selbst gefährden. Spendengelder etwa werden innerhalb der Fraktionen verwaltet, was die Gefahr von schwarzen Kassen erhöht.

Noch kann sich Kishida auf seinem Stuhl halten. Doch sein planloses Agieren, seine Bedächtigkeit und sein mangelndes politisches Fingerspitzengefühl machen ihn zu einem Risikofaktor für die ganze LDP. Unter Druck steht er vor allem von seiten des 83jährigen Aso, der sich als eine Art Königsmacher sieht. Dieser möchte Kishida möglichst schnell durch seinen Protegé Motegi ersetzen. Doch der ist in Partei und Bevölkerung äußerst unbeliebt. Auch könnte der jüngste Skandal die LDP dazu bewegen, einen Politiker zum nächsten Vorsitzenden zu wählen, der keiner Fraktion angehört und als »sauber« gilt. Eine solche Alternative verkörpert der frühere Generalsekretär Ishiba Shigeru, der in letzter Zeit aktiv das mediale Rampenlicht sucht.