Andrew Caballero-Reynolds/REUTERS Von Mäßigung keine Rede: US-Präsident Biden steht voll und ganz hinter dem Massaker in Gaza (Washington, 12.12.2023)

In den USA hat die erste Phase der Kampagne zur Präsidentenwahl am 5. November 2024 begonnen. Dementsprechend widersprüchlich sind die Botschaften, die Washington zu einem der außenpolitischen Hauptthemen dieser Wochen, dem Gazakrieg, in unterschiedliche Richtungen verteilt. Joseph Bidens nationaler Sicherheitsberater, Jacob Sullivan, der Israel am Donnerstag besuchte, war deutlich darum bemüht, eine leichte Beunruhigung beizulegen, die durch eine Wahlkampfrede des Präsidenten am Dienstag entstanden war.

Er sei »nicht hier, um jemandem zu sagen, er solle dies oder das tun«, versicherte Sullivan in einer abschließenden Pressekonferenz. Es bestehe Übereinstimmung zwischen beiden Regierungen, dass der Krieg im Gazastreifen noch mehrere Monate dauern werde, dass es aber einen Übergang von der gegenwärtigen »hochintensiven Phase« der israelischen Angriffe zu »Präzisionsoperationen« geben sollte. Seine Gesprächspartner hätten »sehr deutlich ihr Ziel erklärt, zwischen Zivilisten und Kombattanten zu unterscheiden« und Beeinträchtigungen »Unschuldiger« zu vermeiden.

Sullivan bezog sich damit offenbar auf die Rede Bidens, in der dieser die israelische Regierung mit einem einzigen Satz davor gewarnt hatte, die angeblich weltweite Unterstützung für ihre Kriegführung durch das gegenwärtig stattfindende »indiscriminate bombing« zu gefährden. Das Adjektiv kann man mit »willkürlich«, »wahllos« oder »unterschiedslos« übersetzen. Die Biden-Regierung hatte sofort versucht, diese Bemerkung dadurch zu entschärfen, dass der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Mittwoch erklärte, Israels Streitkräfte (IDF) hätten Vorkehrungen gegen »zivile Verluste« getroffen, die sogar über das hinausgingen, was die USA selbst praktizierten. Kirby meinte damit das »Warnsystem« der IDF, mit dem die Bevölkerung des Gazastreifens zwischen über 600 »Zonen« ständig hin und her gejagt wird.

In seiner Wahlkampfrede am Dienstag hatte Biden die politische und militärische Führung Israels aufgefordert, den Krieg bis zum vollständigen Sieg fortzusetzen. Gemeinsam müssten beide Staaten »an erster Stelle alles in unserer Macht Stehende tun, um Hamas zur Rechenschaft zu ziehen«. In diesem Zusammenhang sagte Biden: »They’re animals« (Sie sind Tiere) – und betonte diese Worte, indem er sie wiederholte. Bei Hamas handele es sich um »brutale, hässliche, unmenschliche Leute«, die »eliminiert« werden müssten. Die Israelis könnten sich darauf verlassen, dass sie weiterhin von den USA bekämen, »was sie brauchen, um sich zu verteidigen und den Job gegen Hamas zu Ende zu bringen«.

Außerdem sprach Biden in dieser Rede von der Notwendigkeit, »sicherzustellen, dass Bibi« – Benjamin Netanjahu – »versteht, dass er etwas tun muss, um die PLA« – ein Versprecher, er meinte die PA, die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah – »zu stärken, sie zu verändern, sie zu bewegen. Ihr könnt nicht sagen, dass es überhaupt keinen palästinensischen Staat in der Zukunft geben wird.« Selbst mit dieser vorsichtig formulierten Aussage berührte Biden einen äußerst heiklen Punkt: Kein relevanter israelischer Politiker, nicht einmal der 1995 von einem extrem rechten jüdischen Siedler ermordete Jitzchak Rabin, war jemals bereit, das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat anzuerkennen. Die Programme aller Parteien, die die Regierungskoalition bilden, schließen einen solchen Staat sogar kategorisch für immer aus.

Am Freitag berichtete die Onlinezeitung Times of Israel unter Berufung auf vier israelische und einen US-amerikanischen »Offiziellen«, dass die wichtigsten Politiker des Landes die Biden-Regierung dringend gebeten hätten, das Thema der »Zweistaatenlösung« in der gegenwärtigen Situation nicht öffentlich zu erwähnen. Neben Netanjahu haben sich nach Informationen der Times of Israel auch der frühere Verteidigungsminister Benjamin Gantz, der seit dem 12. Oktober als Minister ohne Geschäftsbereich zum Kriegskabinett gehört, und Oppositionsführer Jair Lapid in diesem Sinn geäußert.