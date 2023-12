HärtelPRESS/IMAGO Sogar der Weihnachtsmann streikt: Verdi-Kundgebung in Zschopau (28.9.2023)

Wer noch keine Präsente für Weihnachten hat, muss sich sputen. Wegen der durch die Unternehmensseite seit Monaten blockierten Tarifverhandlungen im Handel steht die nächste Streikrunde an. Das erklärte der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, gegenüber der Augsburger Allgemeinen vom Freitag. »Wir sind verhandlungsbereit. Wenn die Arbeitgeber es nicht sind und es zu keinem Abschluss kommt, gehen die Streiks auch im Weihnachts- und Nachweihnachtsgeschäft weiter«, sagte er.

Die im Handelsverband Deutschland (HDE) zusammengeschlossenen Einzelhandelsunternehmen hatten die Gewerkschaft Anfang November zu einem Spitzengespräch eingeladen. Verdi nahm das Angebot an, obwohl Tarifverhandlungen in den beiden Bereichen Einzel- und Versand- sowie Groß- und Außenhandel regional geführt werden. Bei der Zusammenkunft von Gewerkschafts- und HDE-Vertretern am 23. November erhielt Verdi die Zusage, dass die Unternehmensseite empfehlen werde, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. »Trotz dieser Zusage gab es aber – außer in Hamburg – weiterhin keine Verhandlungs- oder Sondierungstermine«, heißt es in einer Beschäftigteninformation, die vom für den Handel zuständigen Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer verantwortet wird. »Die Arbeitgeber haben die Zusage nicht eingehalten. Die Verabredung war für die Katz!«

Statt dessen setze die Unternehmensseite einmal mehr auf Vorbedingungen für weitere Verhandlungen: Die regionalen Tarifkommissionen müssten sich bereit erklären, »im Rahmen eines letzten Angebotes zu einem Abschluss zu kommen«. Nur unter dieser Voraussetzung seien die Unternehmer überhaupt bereit, »Verhandlungstermine zu vereinbaren«. In anderen Zusammenhängen würde man ein solches Vorgehen als erpresserisch bezeichnen. Die Verdi-Vertreter drücken es etwas diplomatischer aus und sprechen von »einem Tarifdiktat« und einem »Angriff auf unsere Tarifautonomie und damit auf unsere demokratischen Grundrechte«.

Geboten haben die Unternehmen bisher für die Einzelhandelsbeschäftigten mickrige sechs Prozent für 2023 und vier Prozent für das kommende Jahr. Das entspricht einer Erhöhung von 1,78 Euro pro Stunde für den Zeitraum von zwei Jahren. Verdi fordert 2,50 Euro mehr Stundenlohn für ein Jahr. Im Groß- und Außenhandel geht es um 13 Prozent mehr, mindestens aber 400 Euro monatlich.

Die HDE-Offerten seien inakzeptabel, heißt es in der erwähnten Mitteilung des Verdi-Bundesvorstands. Die regionalen Tarifkommissionen unter anderem in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern hätten sie abgelehnt, weil dieses Entgeltplus zu gering sei, um einem Reallohnverlust und der Altersarmut der Beschäftigten vorzubeugen – zumal »in einer Branche, in der vorwiegend Teilzeitstellen angeboten werden«. Mit ihrer Blockadehaltung seien die Unternehmen dafür verantwortlich, »dass jetzt das Weihnachtsgeschäft bestreikt wird und Kunden leere Regale, unbesetzte Kassen und geschlossene Bedienungsabteilungen in den Filialen vorfinden«. In Bayern kündigte Verdi für dieses Adventswochenende Streiks in landesweit mehr als 80 Betrieben an.