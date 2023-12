Funke Foto Services/IMAGO Der Solidaritätskreis Justice4Mouhamed fordert Gerechtigkeit für den erschossenen Jugendlichen (Dortmund, 12.8.2023)

Gut anderthalb Jahre nach der Tötung von Mouhamed Lamine Dramé durch die Polizei beginnt am Dienstag vor dem Landgericht Dortmund die juristische Aufarbeitung des Einsatzes in der Dortmunder Nordstadt. Angeklagt sind der Todesschütze Fabian S. sowie vier weitere Polizeibeamte. Sie sollen den 16jährigen Geflüchteten aus dem Senegal am Nachmittag des 8. August 2022 aus nächster Nähe erschossen haben. Während sich Fabian S. wegen Totschlags verantworten muss, sind zwei seiner Kolleginnen und ein Kollege wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt angeklagt worden. Ihnen wird in einem Fall der »ungerechtfertigte Einsatz von Pfefferspray« und in zwei weiteren Fällen der »ungerechtfertigte Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten«, sogenannten Tasern, zur Last gelegt. Ihrem Dienstgruppenleiter wird vorgeworfen, sie zu diesen gefährlichen Körperverletzungen im Amt angestiftet zu haben, heißt es vom Landgericht Dortmund auf jW-Nachfrage.

Mouhamed wurde mit fünf Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet. Dabei zielte Fabian S. auf dessen Oberkörper und Kopf und habe dabei Mouhameds Tod billigend in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft. Sie spricht laut WDR von keinem »rechtfertigenden Anlass« für den Einsatz der Maschinenpistole. Auch der Einsatz des Pfeffersprays sei zu dem Zeitpunkt nicht notwendig gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Carsten Dombert dem WDR. Den beteiligten Polizisten wird vorgeworfen, nicht genügend kommuniziert oder Hilfe in Form einer Verhandlungsgruppe in Anspruch genommen sowie unsachgemäß und völlig hektisch gehandelt zu haben.

Die Beamten waren zu einer Jugendhilfeeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt gerufen worden, weil Mouhamed sich ein Messer vor den Bauch gehalten hatte. Die Polizisten sollen versucht haben, mit dem Jungen, der sich offenkundig in einer psychischen Ausnahmesituation befand, zu sprechen – ohne Erfolg. Als Mouhamed auf sie zuging, setzten die Beamten Pfefferspray und Taser gegen ihn ein. Die laut Staatsanwalt Dombert »statische Lage« eskalierte. Am Ende des Polizeieinsatzes, an dem nach Informationen mindestens elf Polizisten beteiligt waren, von denen keiner seine Bodycam aktiviert hatte, standen die unverhältnismäßigen tödlichen Schüsse aus einer Maschinenpistole. Zwischen dem Einsatz der Taser und den tödlichen Schüssen vergingen genau 0,717 Sekunden.

Der Fall löste nicht nur in Dortmund Betroffenheit und Unverständnis aus, sondern sorgte auch für ein bundesweites Medienecho. Seither wurden in NRW mehrere Mahnwachen und Kundgebungen organisiert. Besonders die Rassismusvorwürfen ausgesetzte Nordwache der Dortmunder Polizei geriet dabei einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Auch in Mouhameds westafrikanischer Heimat wurde die Tragödie aufmerksam verfolgt, viele Medien berichteten von seinem Tod.