AP Photo/Matias Delacroix »Wir sind Essequibo«: Venezuelas Regierung ließ die Bürger des Landes über den Territorialkonflikt abstimmen (Caracas, 11.12.2023)

In den mehr als 100 Jahren, in denen Venezuela und Guyana bereits um das Essequibo-Gebiet streiten, hat zwar keine der beiden Seiten auf die eigenen Ansprüche verzichtet, aber lange wurden auch kaum Vorstöße zur Änderung des Status quo unternommen. Das änderte sich, als der US-Energiekonzern Exxon Mobil im Mai 2015 vor der Küste Ölfelder mit mindestens zehn Milliarden Barrel Erdöl entdeckte. Der Exmilitär David Granger, der erst kurz zuvor das Amt des Präsidenten Guyanas angetreten hatte, ließ sich von dem Multi über den Tisch ziehen. Chef des zu den zehn größten Unternehmen der Welt zählenden Konzerns war zu diesem Zeitpunkt Rex Tillerson, ein rechtskonservativer Politiker, den Donald Trump 2017 zum US-Außenminister ernannte.

Während die Regierung der knapp 800.000 Einwohner zählenden Kooperativen Republik Guyana, in der mehr als 36 Prozent der Bevölkerung in Armut leben, dringend Mittel für den Auf- und Ausbau des Bildungs- und Gesundheitssystems benötigt hätte, unterschrieb Granger ein Abkommen, das Exxon Mobil einen vorrangigen Anspruch auf 75 Prozent der Einnahmen einräumte. Lediglich die restlichen 25 Prozent muss der Konzern hälftig mit Guyana teilen. Grangers im Jahr 2020 gewählter Nachfolger Mohamed Irfaan Ali hatte im Wahlkampf zwar versprochen, die Verträge »neu zu verhandeln«, ruderte aber kurz nach der Wahl wieder zurück. Das Abkommen über sämtliche Ölreserven in den auch von Venezuela beanspruchten Gewässern binde alle künftigen Regierungen Guyanas, erklärte er. Im Januar 2022 gab Exxon Mobil dann bekannt, dass weitere Felder entdeckt wurden.

Die bisher größten Ölfunde des 21. Jahrhunderts werden von einem Konzern ausgebeutet, der alles andere als eine weiße Weste hat. Laut Greenpeace missbraucht das Unternehmen, das in den USA auch zu den größten Nutzern der umweltschädlichen Frackingmethode gehört, seine Wirtschaftsmacht für Aktivitäten gegen den Klimaschutz und Menschenrechte. Im »Schwarzbuch Markenfirmen« wird Exxon Mobil die Finanzierung von Bürgerkriegen, Waffenhandel und die Zerstörung von Lebensgrundlagen in Ölfördergebieten vorgeworfen. Da Venezuelas Ansprüche die Interessen des texanischen Multis tangieren, engagiert sich auch Washington im Essequibo-Grenzstreit. Bereits im Januar 2021 war Craig Faller, der damalige Kommandant des Südkommandos der US-Streitkräfte (Southcom), nach Georgetown gereist. Seit diesem November führen Southcom-Einheiten gemeinsame Militärübungen mit den Streitkräften Guyanas durch. Zugleich droht die dortige Regierung damit, Genehmigungen für »Operationsbasen mit ausländischer Beteiligung« auf ihrem Gebiet zu erteilen.