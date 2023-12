Hintergrund: Ungelöstes Kolonialproblem

Der Essequibo-Konflikt ist ein Relikt des Kolonialismus. Bisher kaum beachtet, eskalierte er in den vergangenen Jahren. Ein Grund dafür sind die bislang größten Ölfunde dieses Jahrhunderts und der Versuch multinationaler Konzerne, sich die Bodenschätze anzueignen. »Nicolás Maduro konnte das Auftauchen ausländischer Unternehmen nicht ignorieren«, beschrieb die russische Agentur TASS eine Ursache der aktuellen Zuspitzung.

Der Streit zwischen Venezuela und Guyana um das knapp 160.000 Quadratkilometer große Gebiet westlich des Flusses Essequibo begann vor mehr als 100 Jahren, nachdem Spanien und die Niederlande den Fluss als Grenze ihrer Kolonien festgelegt hatten. Großbritannien übernahm später die niederländischen Besitzungen und errichtete Stützpunkte in »British Guayana«. Als Simón Bolívar nach der Befreiung von der spanischen Kolonialherrschaft 1819 »Großkolumbien« gründete, erhob er Anspruch auf die Region. Er berief sich auf das Uti-possidetis-Prinzip, wonach Gebiete, die Eigentum der spanischen Krone waren, nach deren Unabhängigkeit den befreiten Ländern gehörten. Bolívar ordnete an, die Zugehörigkeit Guyanas durch einen achten Stern auf der Fahne zu dokumentieren. Erst der 2013 verstorbene linke Präsident Hugo Chávez setzte seinen Erlass um. Statt bis dahin sieben zieren seit 2006 acht bogenförmig aneinandergereihte weiße Sterne die Nationalflagge Venezuelas.

Nach dem Tod des Befreiers Bolívar konnte das gerade unabhängig gewordene und von Bürgerkriegen zerrüttete Land sich jedoch nicht gegen die Okkupation durch die Briten wehren. Deren Ansprüche wurden 1899 in Paris in einem Schiedsverfahren bestätigt, bei dem Caracas – auf Druck Londons – nicht von eigenen, sondern von US-Diplomaten vertreten wurde. Als Folge konnte sich die britische Kolonialmacht in nahezu allen Punkten durchsetzen. »Auf diese Weise wurde Venezuela ein Gebiet entzogen, das, historisch gesehen, zu ihm gehörte«, so die chavistische Tageszeitung Correo del Orinoco.

1962 reklamierte Venezuela offiziell bei den Vereinten Nationen seine Ansprüche auf »Guayana Esequiba«. Kurz vor der Unabhängigkeit Guyanas im Mai 1966 unterzeichneten Caracas und London in Genf ein bis heute gültiges Abkommen, das die Entscheidung von 1899 de facto für null und nichtig erklärt. Beide Länder verpflichteten sich, die gegenseitigen Ansprüche in Verhandlungen zu klären, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Im aktuellen Konflikt wirft Venezuelas Regierung Guyana vor, gegen die Genfer Vereinbarung zu verstoßen. Einen Anspruch des Internationalen Gerichtshofs der Vereinten Nationen in Den Haag (IGH), der sich 2020 selbst für zuständig erklärt hatte, erkennt Caracas nicht an. (vh)