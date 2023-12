REUTERS/Sami Abu Tabak »Terrorziel«: Überreste eines Hauses in Rafah nach einem Bombenangriff am Donnerstag

Während israelische Raketen den gesamten Gazastreifen bombardieren, sind die Bewohner des Gazastreifens an der Grenze zur ägyptischen Sinaihalbinsel in der Stadt Rafah ohne Ausweg und sagen, sie könnten praktisch nirgendwo mehr hin fliehen. »Es gibt keinen sicheren Ort mehr. Jetzt könnte sich die israelische Bodenoffensive bis hierher ausweiten«, erklärte etwa Umm Osama, eine 55jährige Frau aus Gaza-Stadt gegenüber Reuters. Sie hat wie hunderttausend andere in Rafah Schutz gesucht und weigert sich, weiter vertrieben zu werden. »Wir lehnen eine Umsiedlung in den Sinai ab und wollen in unsere Häuser zurückkehren, auch wenn sie in Trümmern liegen.« Derweil wird Rafah ebenfalls dem Boden gleichgemacht, Angriffe auf das Viertel Al-Schabura zerstörten am Donnerstag abend eine ganze Straße. Die Zahl der Getöteten im Gazastreifen stieg am Freitag auf mindestens 18.700, mehr als 7.700 Menschen werden nach offiziellen Angaben unter den Trümmern vermisst.

Im Zentrum der dicht besiedelten palästinensischen Enklave berichtete Ahmed davon, wie sich das Gebiet »über Nacht in einen Feuerball« verwandelt habe. »Wir hörten Explosionen und Schüsse aus allen Richtungen«, so der 45jährige Elektriker, der jedoch überzeugt ist, dass die israelischen Streitkräfte, »wenn sie dem Widerstand gegenüberstehen«, verlieren. Der ehemalige Chef der Hamas, Khaled Maschaal, erklärte am Freitag gegenüber der türkischen Tageszeitung Yeni Safak, die Gruppe verfüge über 35.000 Kämpfer, die einen »monatelangen Krieg« geplant hätten. Zudem habe Israel diesen Widerstand nicht erwartet und die Al-Kassam-Brigaden kämpften weiter, »als wäre es der erste Tag«.

Derweil zielen die israelischen Angriffe weiter darauf ab, Berichterstattung aus dem zerbombten Gebiet zu verhindern. Am Freitag traf es den Chef des Gaza-Büros von Al-Dschasira, Wael Al-Dahdouh, dessen Familie im Oktober bereits durch Bomben getötet wurde. Der Journalist wurde mit seinen Verletzungen ins Nasser-Krankenhaus gebracht, sein Kameramann ebenfalls durch den Drohnenangriff verletzt. Die Internationale Journalistenföderation erklärte sich »zutiefst schockiert« und wiederholte »unsere Forderung, dass das Leben von Journalisten geschützt werden muss«. Insgesamt wurden seit dem 7. Oktober 56 palästinensische Reporter getötet.