ABACAPRESS/IMAGO

Am Freitag haben 75 französische Vereinigungen einen offenen Brief an das Organisationskomitee der Olympischen Sommerspiele 2024 unterzeichnet. Sie feierten dies mit Nebelkerzen und Transparenten auf einer Kundgebung in Paris. Ihr Schreiben ist an Tony Estanguet gerichtet, den Vorsitzenden des Komitees. Er hatte aktiv um den Austragungsort Paris geworben – mit absehbaren Folgen: Vertreibung von Obdachlosen, Ausgrenzung von Armen und dem Unsichtbarmachen sozialen Elends. Das ist die andere Seite des bevorstehenden sportlichen Großereignisses. (jW)