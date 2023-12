Johanna Geron/REUTERS Würde Kiew gern als Mitglied im Klub sehen: Europaratspräsident Charles Michel (Brüssel, 15.12.2023)

Nach dem Nein des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu den geplanten EU-Finanzhilfen für die Ukraine bereitet Brüssel einen Plan B am offiziellen EU-Haushalt vorbei vor. Man hoffe noch auf eine späte Einigung über das 50-Milliarden-Euro-Paket für Kiew auf dem EU-Sondergipfel im Januar, äußerten mehrere EU-Staats- und Regierungschefs am Rande des EU-Gipfels am Freitag. Verweigere Orbán jedoch auch dann seine Zustimmung, würden die 26 anderen Mitgliedstaaten die Summe auf eigene Faust aufbringen – außerhalb des regulären EU-Etats. Im Frühjahr benötigt Kiew die Mittel, um Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden – zumal dann, wenn die US-Republikaner weitere Finanztransfers aus Washington dauerhaft blockieren. Eine Lösung ohne Ungarn gilt in Brüssel als aufwendiger, aber machbar.

Bereits zuvor hatten die EU-Staats- und -Regierungschefs tief in ihre Trickkiste gegriffen, um die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beschließen zu können. Orbán hatte seine Zustimmung unter Verweis darauf verweigert, dass Kiew nicht alle erforderlichen Kriterien erfülle. Auf Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz verließ er während der Abstimmung den Raum und ermöglichte damit den EU-Beschluss, die Gespräche in aller Form zu starten. Im nächsten Schritt soll im März über das Verhandlungsmandat abgestimmt werden. Kurz vor dem EU-Gipfel hatte das European Council on Foreign Relations (ECFR) die Ergebnisse einer Umfrage publiziert, nach der in Deutschland die Zustimmung zu einem ukrainischen EU-Beitritt bei 37 Prozent liegt, die Ablehnung bei 39 Prozent. Der Rest ist indifferent – noch.

Dass die EU Beitrittsgespräche mit einem Staat führen will, der Oppositionelle im Ausland ermorden lässt, spielt für die Bundesregierung offenkundig keine Rolle. Vergangene Woche war der im Moskauer Exil lebende ukrainische Regierungsgegner Illja Kiwa erschossen aufgefunden worden. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat sich zu der Tat bekannt. Auf die Frage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen, »welche Konsequenzen« die Bundesregierung daraus ziehe, hieß es in der Antwort aus dem Auswärtigen Amt, in Berlin lägen »keine eigenen Erkenntnisse« vor; die Bundesregierung setze ihre Hilfe für Kiew »solange wie nötig fort«.

Der Mord an Kiwa ist nicht der erste, für den ukrainische Stellen verantwortlich gemacht werden. André Härtel, ein Experte der vom Kanzleramt finanzierten Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), hielt vergangene Woche fest, »gezielte Anschläge« gehörten für Kiew »zur Kriegführung«; das werde von den westlichen Staaten akzeptiert. Dagdelen wirft der Bundesregierung in einem Kommentar für jW »Unterstützung faschistischen Terrors zu geopolitischen Zwecken« vor.

Parallel zum EU-Gipfel traf der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Donnerstag im Europahauptquartier der US-Armee in Wiesbaden zu Gesprächen mit NATO-Oberbefehlshaber Christopher Cavoli und hochrangigen Militärs aus anderen Staaten ein. In Wiesbaden ist die von US-Generalleutnant Antonio Aguto kommandierte Security Assistance Group Ukraine (SAG-U) mit rund 300 Soldaten stationiert, die Ausbildung und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte koordiniert. In Wiesbaden sollen in Kürze Strategien für die künftige ukrainische Kriegführung durchgespielt werden. Aguto wiederum soll sich künftig länger in Kiew aufhalten als schon bisher, um die ukrainischen Streitkräfte stärker an die Kandare zu nehmen.