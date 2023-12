Los Angeles. Die kalifornische Metropole Los Angeles wird in drei Jahren erneut Austragungsort für den Super Bowl sein. Das entschied die NFL am Mittwoch beim Treffen der Teambesitzer in Dallas. Das SoFi Stadium in Inglewood südlich von Los Angeles erhielt den Zuschlag für den Super Bowl LXI. Insgesamt kommt der Super Bowl zum neunten Mal in den Großraum Los Angeles. (dpa/jW)