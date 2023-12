jW

Fußballfans sind zwar nicht nachtragend, haben aber ein gutes Gedächtnis. Und sie besitzen ein feines Gespür dafür, ob es jemand ehrlich meint oder versucht, sie zu verhohnepipeln. So ist vielen Fans noch in Erinnerung, mit welchem Gerede Vereine und Verbände durchs Land zogen, als die Fans zu Coronazeiten bei Geisterspielen ausgeschlossen waren. Plötzlich war ihnen bewusst, dass man ohne Fans im Stadion das eigene »Produkt« nicht verkaufen kann. Niemand war da, um eine Choreographie zu zeigen oder stimmungsvolle Bilder zu erzeugen. Der Gipfel des Ganzen war dann das Einspielen von angeblicher Stadionstimmung ins Geisterstadion.

Was haben wir Fans seinerzeit nicht alles von den Vereinsverantwortlichen gehört: Von Demut war da die Rede, von »Wir haben verstanden«. Schon damals waren viele skeptisch, ob all dies Gerede wirklich ehrlich gemeint war. Und heute überrascht es niemanden, dass diese Sprüche wohl allein nur dazu gut waren, das gemeine Fußballvolk zu beruhigen. Anders ist das mehrheitliche Verhalten der Vereinsfunktionäre am vergangenen Montag nicht zu verstehen. Genau zwei Drittel der DFL-Vereine stimmten für den Einstieg eines Investors. Offensichtlich geht es ihnen nur noch ums Geld, um den zahlenden Konsumenten zu Hause vor dem Fernseher. Der Fan im Stadion ist zur Staffage geworden. Mit ihm kann das System kein Geld verdienen. Offensichtlich stört er nur noch mit seinen kritischen Transparenten und der Fackel in der Hand. Von Demut keine Spur mehr. Immer getreu dem Motto: »Was stört mich mein Geschwätz von gestern?« Und die Aussage der Vereine, dass in Zukunft rote Linien wie Anstoßzeiten oder Spieltagsplanung durch Druck des Investors angeblich nicht überschritten werden können, dürfte so realistisch sein wie die deutsche Meisterschaft des 1. FC Heidenheim.

Die Kluft zwischen systemkritischen Fans und geldgeilen Funktionären war nie größer. Nein, das ist nicht mehr mein Fußball. Aber wir Fans geben nicht auf.

»Sport frei!« vom Fananwalt.