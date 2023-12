PETTER ARVIDSON/IMAGO/Bildbyran Alina Grijseels (M.) kommt gegen Jamina Roberts und Anna Lagerquist nicht durch (Hernin, 13.12.2023)

Goodbye, Deutschland! Die DHB-Auswahl ist am frühen Mittwoch abend zum dritten Mal in Folge bei einer Weltmeisterschaft im Handball der Frauen im Viertelfinale ausgeschieden und muss ab Freitag (11.30 Uhr gegen Tschechien) in die Plazierungsspiele. Im dänischen Herning unterlag das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch den Schwedinnen klar mit 20:27 (6:16).

Fast war man gewillt, die oft im Turnier gezeigten müden Anfangsphasen der Deutschen als Strategem zu missinterpretieren: Die Gegnerinnen kommen lassen. Im letzten Hauptrundenspiel am Montag gegen die dänischen Gastgeberinnen (28:30; 13:15) und vor allem gegen die 2021 Fünftplazierten aus Schweden – favorisierte Teams also – zeigte sich, dass dahinter nur wenig Kalkül steckte. Ganze 15 Minuten brauchte die deutsche Mannschaft im ersten Spiel der K.-o.-Phase, um einen eigenen Treffer zu erzielen: Emily Bölk von Ferencváros Bukarest warf in ihrem 102. Länderspiel das 1:7. Mit einem Zehn-Tore-Rückstand ging es in die Pause. Nicht nur eine große Hypothek: Mit schwachen Abschlüssen hatte man Keeperin Johanna Bundsen (IK Sävehof) warmgeworfen und zu einer Fangquote von 60 Prozent verholfen. In der zweiten Hälfte parierte sie auch zahlreiche bessere Abschlüsse. Vor allem die Abwehrleistung der Kogastgeberinnen stach heraus. Weit vorn stehend, neutralisierten sie die DHB-Distanzwaffe Annika Lott (Thüringer HC) und das 19jährige Nachwuchstalent Viola Leuchter von Bayer Leverkusen. Am Kreis ließen sie kaum Lücken, selbst dann nicht, wenn die Deutschen zwei Kreisläuferinnen aufboten.

Für eine Profipartie ungewöhnlich gab es in 60 Minuten keine einzige Zeitstrafe. Ein weiterer Anzeiger für das geschickte Abwehrverhalten der Schwedinnen. Aber auch ein Indiz dafür, dass die Deutschen nach Erreichen ihres Minimalziels – als Viertelfinalist kann man sich noch für eine Olympiateilnahme qualifizieren – satt waren.

Ruppiger und knapper ging es kurz darauf zwischen Dänemark und Montenegro zu: Vor heimischem Publikum siegten die Bronzemedaillengewinnerinnen von 2021 mit 26:24 (13:10) und treffen am Freitag abend erneut in Herning auf die Titelverteidigerinnen aus Norwegen. Die hatten am Dienstag die Niederlande mit 30:23 (12:11) bezwungen. Schweden wiederum misst sich nun mit Frankreich, das mit Tschechien im rein europäisch ausgefochtenen Viertelfinale keine Mühe hatte und mit 33:22 (18:16) gewann.

Symptomatisch sind derweil die Umstände, wie man die Weltmeisterschaft der Frauen, die am Sonntag enden wird, verfolgen kann: Einzig über den Bezahldienst Sportdeutschland TV kann man die Spiele hierzulande live und in Gänze schauen. Zur im Januar anstehenden und in der Bundesrepublik ausgetragenen Europameisterschaft der Herren sollen zumindest Spiele mit Beteiligung der DHB-Auswahl im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt werden. Der europäische Handballverband (EHF) allerdings müht sich bei den Männern mehr als der Weltverband bei den Frauen und wird alle Partien kostenlos und online zeigen.

Bis Weihnachten tragen die Handballer noch die Farben ihrer Vereine. Diese Woche standen die Achtelfinalbegegnungen im DHB-Pokal an. Unter den Ergebnissen findet sich keine Überraschung: Der TuS N-Lübbecke schaffte es als Zweitligist nach einem Auswärtssieg bei Ligakonkurrenz VfL Eintracht Hagen (36:28; 19:12) als einzige Mannschaft unter die letzten acht, die nicht im Oberhaus rangiert. Die Füchse aus Berlin bezwangen am Dienstag die aktuellen Spitzenreiter der zweiten Liga, Bietigheim, mit 42:33 (19:16).

In einem Duell der Erstligisten ließ die MT Melsungen der Heimmannschaft vom SC DHfK Leipzig keine Chance und zog ebenfalls am Dienstag mit 27:21 (14:12) eine Runde weiter. Für Leipzig die zweite Pflichtspielniederlage in Folge; allerdings ist das Ergebnis des Punktspiels in Eisenach vom 8. Dezember ein Fall fürs Sportgericht: »Das Spiel am Freitag hat nur 59:54 Minuten angedauert«, erklärte der Leipziger Manager Karsten Günther laut handball-world.news am Montag den Einspruch. Die Sachsen seien so um einen Ausgleichstreffer gebracht worden, der kurz nach der Schlusssirene erzielt worden war.

Die MT Melsungen bietet in dieser Saison einen spannenden Handball: Noch vor dem amtierenden Meister THW Kiel liegt man in der Liga auf Platz vier. Das Team ist schwer zu bespielen, verpflichtete man doch im Sommer den spanischen Spielmacher Erik Balenciaga Azcue mit einer Körpergröße von 1,69 Metern und den lettischen rechten Rückraumspieler Dainis Krištopāns, der von Kopf bis Fuß 2,15 Meter misst und als größter Handballer der Welt gilt. Weitere Verstärkung ist im Anmarsch: Die Kasseler gaben am Mittwoch bekannt, dass der dänische Nationalspieler Aaron Mensing ab dem kommenden Sommer den Rückraum der MTM weiter verstärken wird.

Wetzlar indes hatte am Mittwoch bei Ligaspitzenreiter Magdeburg keine Chance: Nachdem man eine Runde zuvor Kiel aus dem Wettbewerb gekegelt hatte, hieß es am Ende 39:31 (21:15) für den SCM, bei dem Gísli Kristjánsson ein gefeiertes Comeback feierte. Der zentrale Rückraumspieler hatte sich im Final Four der Champions League im Juni schwer an der Schulter verletzt und war seitdem zum Zusehen verdammt gewesen.