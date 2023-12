Müller-Stauffenberg/IMAGO

Rückblickend für das Jahr 2023 ist erwartbar, dass die Anzahl homo- und transfeindlicher Gewalttaten einen erneuten Höchstwert verzeichnen wird. Schon die bundesweiten Fallzahlen für politisch motivierte Kriminalität aus dem Jahr 2022 brachte die Erkenntnis, dass die Zahl an polizeilich registrierten Straftaten gegen lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen (LSBTIQ) weiter zunimmt. Demnach erfolgten allein 1.005 Straftaten aufgrund von »sexueller Orientierung«, darunter 227 Gewaltdelikte. Weitere 417 Straftaten wurden im Unterthemenfeld »geschlechtsbezogene Diversität« erfasst. Zu diesen trans- und interfeindlichen Straftaten zählen 82 Gewaltdelikte, 120 Beleidigungen und 65 Volksverhetzungen. Die Dunkelziffer ist jedoch weitaus höher.

»Jeden Tag werden LSBTIQ* in Deutschland beleidigt, angegriffen und attackiert«, konstatierte Sven Lehmann, Queerbeauftragter der Bundesregierung dazu. Für ihn sind diese Zahlen, die sich nicht nur auf Gewaltverbrechen, sondern auch auf andere Taten wie Beleidigungen und Drohungen erstrecken, alarmierend. Um so wichtiger sei es, bei diesen menschenfeindlichen Taten genau hinzuschauen, diese klar zu erkennen, zu benennen und konsequent bei der Polizei anzuzeigen. Mitte des Jahres legte die Bundesregierung Handlungsempfehlungen zur »Bekämpfung homophober und transfeindlicher Gewalt« vor.

In der Hauptstadt geht die Polizei den Bemühungen im Kampf gegen Hasskriminalität bereits verstärkt nach und veröffentlicht gezielt potentielle Hassverbrechen, die auf sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität beruhen. So wurden allein im vergangenen Monat mehrfach homo- und transfeindliche Beleidigungen, Angriffe mit Reizgas sowie körperliche Übergriffe in Berlin registriert und publik gemacht. Zudem gibt es in der Hauptstadt seit 2019 das Berliner Monitoring zu trans- und homofeindlicher Gewalt. Dem zweiten und jüngsten Bericht aus dem Dezember 2022 zufolge richten sich 70 Prozent der Übergriffe gegen einzelne Personen. So auch bei einigen Delikten im November, etwa bei einem Angriff auf eine trans Frau mit Reizgas in Tempelhof-Schöneberg.

Viele Betroffene von trans- und homofeindlicher Gewalt melden Straftaten jedoch nicht, wie ein Bericht von Maneo, dem schwulen Antigewaltprojekt in Berlin, zeigt. Sie geben an, dass nur knapp die Hälfte ihrer aufgezeichneten Fälle auch bei der Polizei gemeldet wurden. Es wird mehr noch davon ausgegangen, dass etwa 80 bis 90 Prozent der Straftaten nicht angezeigt werden. Dabei gibt es mehrere Gründe, warum viele Betroffene nicht anzeigen, etwa aufgrund von Misstrauen und mangelndem Vertrauen gegenüber der Polizei und dem Justizsystem, aus Angst vor weiterer Diskriminierung oder auch wegen fehlender Unterstützung. Darüber hinaus äußern viele Betroffene, dass sie bezweifeln, dass das Erstatten einer Anzeige etwas bewirken würde.

Um die Anzeigebereitschaft der Betroffenen bei der Polizei zu erhöhen, fordert der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) daher unter anderem eine Sensibilisierung der Opferhilfe bzw. Opferschutzberatung und -beauftragten sowie eine Stärkung von Antigewaltprojekten aus der Community heraus. Zusätzlich könne besseres Informationsmaterial helfen, um ausreichend über Rechtsgrundlagen zu informieren. Wichtig ist ebenso, solidarische Unterstützung auch öffentlich zu zeigen. Damit das Bewusstsein für transfeindliche Übergriffe geschärft wird, finden daher neben den großen CSD-Demos auch örtliche Kundgebungen statt. In Berlin-Weißensee wird beispielsweise diesen Sonntag anlässlich eines Angriffs eine Kundgebung unter dem Motto »Kein Platz für Transfeindlichkeit – Solidarität mit der Betroffenen eines transfeindlichen Übergriffs!« veranstaltet, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und auf die Dringlichkeit aufmerksam zu machen, gemeinsam gegen Gewalt vorzugehen – damit im bevorstehenden Jahr kein neuer Höchstwert an trans- und homofeindlichen Gewalttaten erzielt wird.