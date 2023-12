Pond5 Images/IMAGO »Insel der Gleichberechtigung«: So der Wunsch auf einem Pride Festival in Dublin

Am 8. März sollen in Irland zwei Referenden abgehalten werden, durch die besonders konservative Paragraphen der irischen Verfassung entkräftet werden soll. Dies ist lange von Feministinnen und linken Parteien gefordert worden. Die nun von der Regierung vorgeschlagenen neuen Formulierungen gehen vielen jedoch nicht weit genug. Der Gleichstellungsminister Roderic O’Gorman (Green Party) stellte bei der Bekanntgabe des Termins vergangene Woche den Textentwurf mit den vorgeschlagenen Änderungen vor.

Bisher war im katholisch geprägten Irland Familie ausschließlich durch eine Ehe zwischen Mann und Frau definiert. Die nun vorgeschlagene 39. Verfassungsänderung sollen dem Artikel 41 die Worte »unabhängig davon, ob sie auf einer Ehe oder anderen dauerhaften Beziehungen beruhen« hinzufügen, um ein umfassenderes Familienkonzept zu integrieren. Außerdem soll im Artikel 41.3.1, der sich mit der Ehe befasst, ein Verweis gestrichen werden, der besagt, dass die Ehe die Institution ist, »auf der die Familie gründet«. Artikel 41.2, der sich auf das »Leben von Frauen zu Hause« bezieht und besagt, dass »Mütter nicht aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen sein dürfen, Arbeit zu verrichten, während sie ihre Pflichten zu Hause vernachlässigen«, soll vollständig gestrichen werden.

In anderen Worten: Die irische Verfassung schreibt bisher vor, dass es die wirtschaftliche Aufgabe des Mannes sei, die Hausfrau zu finanzieren. Nur wenn Frauen als Mütter keine Verpflichtungen im Haushalt mehr haben – etwa, weil die Kinder nicht mehr zu Hause leben – soll es ihnen gestattet sein, neben der Haushaltsführung auch Lohnarbeit nachzugehen. Die Verfassung schreibt bis heute die wirtschaftliche Abhängigkeit der Ehefrau von ihrem Ehemann fest.

Außerdem soll ein neuer Artikel 42B eingefügt werden. In dem heißt es: »Der Staat erkennt an, dass die Fürsorge, die Mitglieder einer Familie aufgrund der zwischen ihnen bestehenden Bindungen füreinander leisten, der Gesellschaft eine Unterstützung gibt, ohne die das Gemeinwohl nicht möglich ist, (und daher) wird der Staat sich bemühen, dies zu unterstützen.« Damit bleibt die meist von Frauen geleistete unbezahlte Arbeit im Haushalt weiterhin in der Verfassung verankert. Die vage Formulierung, wonach der Staat Unterstützung für diese Arbeit geben möchte, führt nicht aus, in welcher Form, etwa durch Anrechnung im Sozial- und Pensionssystem.

Als ehemalige Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses für die Gleichstellung der Geschlechter äußerte die Labour-Vorsitzende Ivana Bacik »ihre Enttäuschung« darüber, dass Formulierungen zur »Anerkennung der Pflege sowohl zu Hause als auch in der Gesellschaft« nicht enthalten sind. In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender RTÉ sagte sie, ihre Partei müsse die endgültigen Formuliergen sehen, um entscheiden zu können, wie sich Labour beim Referendum verhalten wird. Begrüßt wurden von Bacik jedoch die Fortschritte bei den Empfehlungen zur Ersetzung »sexistischer Sprache über Frauen und Mütter« in der Verfassung.

Auch viele Aktivisten zeigten sich enttäuscht und bezeichneten den vorgeschlagenen Text als »lauwarm«. Ein Bündnis aus sechs zivilgesellschaftlichen Organisationen, zu dem das National Women’s Council gehört, kommentierte: »Obwohl wir die Ankündigung des Referendums begrüßen, stellen wir fest, dass sich der Wortlaut, über den das irische Volk abstimmen wird, deutlich von dem unterscheidet, der (vom parlamentarischen Ausschuss und dem Citizens Assembly 2021, jW) empfohlen wurde.« Und weiter: »Unsere Organisationen werden sich nun etwas Zeit nehmen, um mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu treten, den Wortlaut zu überprüfen und seine Auswirkungen abzuwägen.« Ebenso erklärte der Direktor des Irish Council for Civil Liberties, Liam Herrick, gegenüber der Irish Times, seine Organisation müsse nun überlegen, ob sie eine aktive Rolle in der Referendumskampagne einnehmen werde.