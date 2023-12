Heinz-Peter Bader/REUTERS Einsame Spitze: Höchstes Bauwerk Österreichs hinter der Wiener Reichsbrücke

Die Geschichte der freien Radios in Österreich ist eine besondere: Sie begann vor rund 40 Jahren mit Piratenradios. Technische Voraussetzungen ließen sich oft in Eigenregie realisieren, bis in die 90er Jahre blieb die Sendeaktivität jedoch illegal: Rechtlich gesehen standen Ausstrahlungen über Kurz- oder Ultrakurzwelle unter Strafe, das Radiomonopol des Österreichischen Rundfunks (ORF) untersagte dies. 1993 wurde im österreichischen Nationalrat das Regionalradiogesetz beschlossen und eine Klage gegen die Republik Österreich wegen Verstoßes gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung eingebracht. Auf Basis des Regionalradiogesetzes konnten die ersten Frequenzen legal zugeteilt werden, 15 ehemalige Untergrundsender gingen offiziell an den Start.

Radio Orange – 94.0 ist eine von 13 Radiostationen im Verband Freier Rundfunk Österreich, der Hauptsitz liegt in der Wiener Klosterneuburger Straße. Die Basisfinanzierung des Senders kommt aus Mitteln der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR), zusätzlich steuert die Stadt Wien projektbasiert Gelder bei – finanzielle Zuwendungen, die den laufenden Sendebetrieb vorübergehend sicherstellen. Unter prekären Bedingungen wie diesen sind technische Lösungen gefragt, die ein dezentrales Zusammenarbeiten ohne personellen Mehraufwand möglich machen; ein seit 2006 existierendes Kooperationsprojekt mit dem Namen »AuRa – Automated Radio« stellt dies in Aussicht. Ziel ist die Entwicklung einer quelloffenen Software (mit öffentlich zugänglichem Quellcode), die allen beteiligten Radios zur Verfügung steht.

Mit Hilfe von »AuRa« sollen Programmplanung und Inhaltsverwaltung einfacher, automatisierbar und bequem übers Internet möglich werden: Radiomachende können ihre Beiträge per Weboberfläche einreichen, über einen Playoutserver werden diese im jeweiligen Programmfenster automatisch abgespielt – das bringt Entlastung für die Sendungskoordinatoren vor Ort und schafft mehr Autonomie für Radiomachende. Neben Radio Orange aus Wien sind Radio FRO aus Linz, Radio Helsinki aus Graz, Radio Freirad aus Innsbruck und Radio Proton aus Dornbirn im Kooperationsprojekt involviert, es wird gemeinschaftlich finanziert und getragen. Derzeit läuft »AuRa« bei mehreren Sendern im Probebetrieb, bis zum Winter soll schrittweise der Umstieg erfolgen. Bei einem Workshop der »Zukunftswerkstatt Community Media« in Halle (Saale) wurden im November erste Zwischenergebnisse präsentiert.

»Ein so großes Projekt sinnvoll zu planen und dann auch bis zum Ende durchzuführen, braucht eine Menge Wissen und Ressourcen«, sagt Margarethe Maierhofer-Lischka im Gespräch mit jW. Sie koordiniert die »AuRa«-Entwicklung und ist mit den dazugehörigen Problemen vertraut: »Allein der Zusammenschluss hat Jahre gedauert, weil kein Radio im freien Sektor die Ressourcen hat, so etwas allein zu stemmen. Deswegen ist uns der Open-Source-Gedanke sehr wichtig.« Die quelloffene Entwicklung garantiert den Einblick in den Programmcode – von der »AuRa«-Engine bis zum Shellskript; alle Komponenten bleiben modifizierbar und können für unterschiedliche technische Architekturen adaptiert werden: »Man kann sich Teile rausnehmen, die man braucht, oder das Ganze flexibel erweitern«, beschreibt Maierhofer-Lischka den Baukastencharakter der Software.

Fünf angestellte und zwei freiberufliche Entwicklerinnen und Entwickler sind derzeit im Projekt beschäftigt; trotz der vorhandenen Ressourcen fließt weiterhin viel Herzblut: »Jeder von uns hat im Radio noch andere Aufgaben und nur ein paar Stunden pro Woche für ›AuRa‹ – unter Hochdruck arbeiten wir an der nächsten stabilen Version.« Auch für die freien Radios in Deutschland wird die quelloffene Automatisierungssoftware anwendbar sein. Hier wird jedoch vor allem der Umstieg von UKW auf den Digitalstandard DAB plus gefördert, verbunden mit fundamentalen und kostspieligen Veränderungen im Bereich der Sendetechnik. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung schafft »AuRa« eine zeitgemäße digitale Infrastruktur für freie Radios. Trotz technischen Wandels und knapper Ressourcen können sie dadurch weiterhin in der Medienlandschaft präsent bleiben.