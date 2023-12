Sopa Images/IMAGO Weltweit arbeiten 80 Millionen Kinder unter »ausbeuterischen Bedingungen« (Dhaka, Bangladesch, 5.11.2023)

Blumen, Klamotten, IT-Technik, Tabak, Feuerwerk, Fußbälle, Kosmetik, Lebensmittel – in vielen Produkten steckt Kinderarbeit. Nach Angaben des »Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit« arbeiten weltweit 80 Millionen Kinder unter »ausbeuterischen Bedingungen« in Textilfabriken, Steinbrüchen oder auf Kaffeeplantagen. Ein EU-Lieferkettengesetz, auf das sich Unterhändler des EU-Parlaments und der EU-Staaten nun einigten, soll Menschenrechtsverletzungen bei der Produktion eindämmen. Große Unternehmen sollen damit zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. So lautete es in den Mitteilungen der EU-Gremien von Donnerstag.

Unternehmen sind nach den geplanten Regeln für ihre Geschäftskette, also auch für ihre Geschäftspartner und teilweise nachgelagerte Tätigkeiten wie Vertrieb oder Recycling verantwortlich. Über die gesamte Lieferkette hinweg sollen sie Verstöße gegen Sozial- und Umweltstandards erfassen, »verhindern, mildern, beenden und beheben«. Das Gesetz gilt für Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten und mindestens 150 Millionen Euro Umsatz. Firmen, die nicht in der EU sitzen, fallen unter das Gesetz, wenn sie in der EU einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro machen.

Kleinere Firmen mit mindestens 250 Beschäftigten und mindestens 40 Millionen Euro Umsatz sollen sich an die Vorschriften halten müssen, wenn davon mindestens 20 Millionen Euro in der Textilbranche, der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion oder der Gewinnung und Verarbeitung von mineralischen Rohstoffen generiert werden. Die EU-Parlamentarier wollten keine Branchenbegrenzung, konnten sich mit dieser Forderung aber offenbar nicht durchsetzen.

Auch die Forderung aus Parlamentskreisen, Ausnahmen für den Finanzsektor zurückzunehmen, wurde am Ende ad acta gelegt. Damit setzten sich mehrere Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich, durch. Banken, Versicherungen und Investoren sind von den Vorschriften auszunehmen. Aus Sicht von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie FIAN, Südwind oder dem Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre wird dem Gesetz damit die Kraft genommen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung wiesen sie am Mittwoch auf den Stellenwert hin, den gerade Finanzinstitute im Ausbeutungsprozess haben. So seien in Kolumbien für die Cerrejón-Steinkohlemine Tausende Indigene gewaltsam von ihrem angestammten Land vertrieben worden. Die Antapaccay-Kupfermine in Peru setze mehr als 50.000 Menschen hohen Belastungen durch Schwermetalle aus. »Finanziell möglich gemacht werden diese Projekte von Banken und Investoren.«

Dennoch geht das EU-Regelwerk weiter als das Deutsche Lieferkettengesetz, das seit Anfang des Jahres gilt. Für Menschenrechtsverstöße in Lieferketten sollen Unternehmen vor europäischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden können. Bislang können deutsche Firmen für Sorgfaltspflichtverletzungen nicht haftbar gemacht werden.

Bei Verstößen gegen das EU-Lieferkettengesetz müssen Konzerne den EU-Gremien zufolge mit Strafen in Höhe von bis zu fünf Prozent ihres weltweiten Umsatzes rechnen. Opfer sollen ein Recht auf Entschädigung haben. Unternehmen, die sich an das Lieferkettengesetz halten, sollen einen Vorteil bei öffentlichen Ausschreibungen in der EU erhalten.