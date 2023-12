OLG Düsseldorf lehnt Haftentlassung zur Behandlung der Krebserkrankung von İhsan Cibelik in Freiheit ab

Lutzxvon Staegmann/IMAGO/Funke Foto Services Grup Yorum auf einem Festival in Gladbeck (18.6.2016)

Die Verteidigung in einem vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf laufenden Strafverfahrens nach dem Terrorparagraphen 129 b Strafgesetzbuch gegen angebliche Mitglieder der antiimperialistischen DHKP-C aus der Türkei berichtete in einer am Mittwoch nachmittag verschickten Presseerklärung über die Situation des angeklagten İhsan Cibelik:

Die Verteidigung des im o.g. Verfahrens angeklagten revolutionären Künstlers und Mitglied der international bekannten Musikgruppe Grup Yorum hatte dessen – zumindest zeitweise – Haftentlassung beantragt, damit eine von Herrn Cibelik verlangte operative Entfernung des bei ihm in der Haft festgestellten Prostatakarzinoms in einer Spezialklinik seines Vertrauens und in eigener Verantwortung durchgeführt werden könnte.

Mit heute zugestelltem Beschluss vom 12. Dezember 2023 hat der siebte Strafsenat des OLG Düsseldorf den Antrag auf Haftentlassung abgelehnt und Haftfortdauer angeordnet (…). Mit dieser Entscheidung verwehrt der Senat Herrn Cibelik die sofortige Durchführung der Operation, also der Behandlung, die nach wohl unstreitiger medizinischer Meinung einzig eine Chance auf sofortige völlige Heilung bietet. Eine Beobachtung mit dreimonatigen Kontrollen gefährdet das Leben eines an Prostatakrebs Erkrankten, weil eine jederzeit mögliche Streuung der Krebszellen eine Heilung ausschließt. Zudem wird, soweit Herrn Cibelik die gewünschte Operation zugestanden wird, durch eine fortdauernde Inhaftierung die weitere Behandlung in den Verantwortungsbereich des Gefängnisses gelegt, was die Behandlung erheblich hinauszögern wird. Der Senat nimmt dadurch eine Verschlimmerung der Erkrankung billigend in Kauf. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) könne »mittelfristig« einen Operationstermin in einer von der JVA bestimmten Klinik organisieren – jener JVA, die allein zur Durchführung der bereits bei Inhaftierung von Herrn Cibelik angesetzten Biopsie ca. 15 Monate gebraucht hat. (…)

In einer Pressemitteilung vom Mittwoch wiesen die Bundesvereinigung der Sinti und Roma, die Sinti-Allianz Deutschland und der Bundes-Roma-Verband anlässlich des Gedenktages am 16. Dezember auf die Gefährdung des Berliner Denkmals für die Opfer des faschistischen Völkermords an den Sinti und Roma hin:

(…) Ein Thema, das Sinti wie Roma in Deutschland und ganz Europa zur Zeit bewegt, ist die Gefährdung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin durch den Bau der S-Bahntrasse S 21. Mit dem Denkmal in unmittelbarer Nähe des Reichstags wurde nach langem Ringen 2012 ein angemessener Ort geschaffen, an dem sich das Gedenken an die Opfer und die Mahnung an die Verantwortung Deutschlands manifestieren. Als fester Platz in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik Deutschland ist das Denkmal ein Ausdruck der Anerkennung und der Gleichberechtigung und ein Ort der Erinnerung an die Toten. Dass heute, nur elf Jahre nach der Einweihung des Denkmals, dieser für die Minderheit und die Mehrheitsgesellschaft wichtige Ort durch den Bau einer S-Bahnlinie in seiner Würde angetastet zu werden droht, nehmen die Repräsentanten der drei Dachverbände (…) auch im Namen der europäischen Sinti und Roma zum Anlass, um die Politikerinnen und Politiker an ihre Verantwortung zu erinnern und den uneingeschränkten Schutz des Denkmals und seiner Funktion zu fordern.