Franziska Spiecker/dpa Keine Freunde von Volksbegehren: Das Hamburgische Verfassungsgericht bei der Urteilsverkündung (Hamburg, 8.12.2023)

Das Verfassungsgericht des Landes Hamburg hat das von Ihrer Volksinitiative angemeldete Volksbegehren kürzlich als unzulässig verworfen. Sind Sie enttäuscht?

Ja, klar. Als Zusammenschluss mehrerer Initiativen aus der ganzen Stadt ist es uns gelungen, innerhalb von nur drei Monaten die für die erste Stufe der Volksgesetzgebung erforderlichen mehr als 10.000 Unterschriften zu sammeln. Dafür hätten wir eigentlich sechs Monate Zeit gehabt. Weil der Senat erfolgreich geklagt hat, können die Hamburger nun leider nicht über das Volksbegehren abstimmen.

Was wollten Sie mit dem Begehren erreichen?

Wir wollten grundsätzlich Grünflächen, Wälder und Moore in Hamburg vor der Versiegelung schützen, und zwar Flächen größer als ein Hektar. Dazu sollten Senat und Bürgerschaft die notwendigen Schritte unternehmen, damit auf großflächigen Grün- und Landwirtschaftsflächen in Hamburg keine neuen Baugebiete durch Bebauungspläne ausgewiesen werden. Hintergrund ist, dass der Klimawandel weit fortgeschritten ist – der steht ja nicht mehr vor der Tür, sondern ist schon im Wohnzimmer angekommen. Und Versiegelung ist gleichbedeutend mit einer weiteren Erwärmung der Stadt. Grünflächen binden CO2 und tragen damit zum Klimaschutz bei. Ihr Erhalt dient zudem sowohl dem Insektenschutz als auch dem Erhalt der Artenvielfalt.

Der »rot-grüne« Hamburger Senat rühmt sich doch, viel für den Klimaschutz zu tun. Reicht Ihnen das nicht?

Nein, der Hamburger Senat tut nicht genug. Trotz des Klimawandels und damit einhergehender extremer Wetterlagen werden weiterhin große Flächen versiegelt und damit auch Versickerungsmöglichkeiten für die immer häufiger auftretenden großen Regenmassen entzogen. Überall werden noch neue große Baugebiete ausgewiesen. So soll mit Oberbillwerder ein neuer Stadtteil mit über 10.000 Wohneinheiten entstehen. Außerhalb der »grünen Ringe« liegende Grünflächen, wie etwa das Landschaftsschutzgebiet Diekmoor in Langenhorn, der »Wilde Wald« in Wilhelmsburg oder die Marschlandschaft in Billwerder, sind nicht geschützt.

Hamburg sagt ja auch, man wolle eine »Schwammstadt« werden, also eine Stadt, die die wegen des Klimawandels zu erwartenden größeren Niederschlagsmengen wie ein Schwamm aufnehmen kann. Das Diekmoor und der »Wilde Wald« in Wilhelmsburg sowie Billwerder sind aber natürliche Schwämme. Es ist also völlig widersinnig, diese Flächen zu bebauen.

Das Verfassungsgericht hat auf die Vorgaben des Baugesetzbuchs zur Bauleitplanung verwiesen. Dieses schreibe eine Abwägung verschiedener Belange vor, etwa auch »die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung«. Was sagen Sie dazu?

Diese Begründung können wir nicht nachvollziehen. Wir haben selber argumentiert: Wenn etwas einfach nur unterlassen wird, dann gibt es nichts abzuwägen. Dem ist das Gericht aber nicht gefolgt.

Das Gericht hat zuletzt auch andere Volksinitiativen abgeschmettert, so zum Pflegenotstand, zur Schuldenbremse und zu Rüstungsexporten. Wie bewerten Sie das?

Das ist eine fatale Entwicklung. In den vergangenen zehn Jahren ist in Hamburg praktisch jede Volksinitiative vom Hamburgischen Verfassungsgericht gekippt worden ist. Damit ist im Grunde die direkte Demokratie tot. Das entmutigt die Menschen natürlich, neue Volksinitiativen zu starten, weil sie wissen, dass der Senat auf jeden Fall dagegen vorgehen wird.

Für Ihre Volksinitiative haben sich viele Menschen in Hamburg engagiert. Werden die sich trotz des negativen Urteils weiter für die Ziele des Projektes einsetzen?

Wir müssen das Urteil erst mal sacken lassen. Aber ich glaube schon, dass der eine oder andere mit der Initiative weiter machen wird. Wir haben uns in den letzten zweieinhalb Jahren einen Namen gemacht, und wir haben viel aufgebaut. Das jetzt alles verpuffen zu lassen, das wäre sehr schade.