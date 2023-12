Saleh Salem/REUTERS Ein palästinensisches Kind wartet am Donnerstag vor einer Essensausgabe in Rafah

Nach Angaben des Welternährungsprogramms hungert die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens, da Israels militärische Angriffe auf den südlichen Teil der Enklave zunehmen und die Bevölkerung von der Versorgung abgeschnitten ist. »Die Menschen halten die Hilfsgüter in den Lastwagen an, nehmen die Lebensmittel und essen sie sofort. Das zeigt, wie verzweifelt und hungrig sie sind«, erklärte auch Philippe Lazzarini, Generalkommissar des Palästinenserhilfswerks UNRWA, am Donnerstag vor Reportern auf dem Global Refugee Forum in Genf. Aufgrund der großen Menschenmengen auf den Straßen sei es auch schwieriger, Hunderttausende von Menschen in den UN-Unterkünften im südlichen Gazastreifen zu erreichen, sagte Lazzarini nach einer Reise nach Gaza. »In den letzten Wochen hat sich der Hunger ausgebreitet, und wir treffen immer mehr Menschen, die seit zwei oder drei Tagen nichts gegessen haben«, fügte er hinzu.

Nach UN-Schätzungen wurden bis zu 85 Prozent der Palästinenser im Gazastreifen aus ihren Häusern vertrieben und sind nun in einem immer kleineren Gebiet im Süden nahe der Grenze zu Ägypten zusammengepfercht. Starker Wind und heftiger Regen haben die Situation seit Mittwoch noch einmal verschärft. Zelte wurden zerrissen und überflutet. Familien ohne diese Behausungen müssen sich mit Planen oder dünnem durchsichtigen Plastik begnügen.

Und das Bombardement der israelischen Streitkräfte hält unvermindert an. CNN lieferte am Mittwoch (Ortszeit) weitere Beweise dafür, dass Zivilisten nicht wie vorgegeben geschützt, sondern als »Kollateralschaden« in die militärische Planung einbezogen sind. Laut dem Bericht sind etwa 40 bis 45 Prozent der von Israel im Gazakrieg abgeworfenen Luft-Boden-Munition nach CNN-Informationen nicht präzisionsgelenkt. Der US-Sender bezieht sich bei seinen Angaben auf drei ungenannte Quellen, die eine entsprechende Bewertung des Büros der Geheimdienstkoordination in Washington eingesehen haben. Israel habe demnach seit dem 7. Oktober insgesamt rund 29.000 Stück Munition gegen Ziele am Boden eingesetzt.

Hamas-Chef Isamail Hanija bekräftigte in einer Fernsehansprache am Mittwoch abend, dass er weiterhin offen für Gespräche sei zu »allen Ideen oder Initiativen, die zur Beendigung der Aggressionen führen«. Die in Gaza herrschende Hamas sei außerdem offen für Verhandlungen, die zu einem »politischen Weg führen könnten, der das Recht des palästinensischen Volkes auf einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt sichert«. Am Donnerstag nachmittag bestätigte dann ein hochrangiger Hamas-Funktionär gegenüber dpa, dass die Vermittler im Gazakrieg in »ernsthaften Gesprächen über eine Feuerpause« seien. Betont wurde, dass es keinen Austausch von Geiseln und Gefangenen geben werde, bevor eine Waffenruhe in Kraft tritt. 135 Geiseln befinden sich weiterhin in palästinensischer Hand.