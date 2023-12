Rolf Kremming/IMAGO Ohne Termin kommt hier niemand rein: Ausländerbehörde Berlin

Die feuchte Kälte zieht einem bis in die Knochen an diesem grauen Donnerstag. Die Personen in der Warteschlange vor dem mit Gittern und vier Securitymännern gesicherten Eingang an der Ausländerbehörde in Berlin-Moabit wippen von einem Bein auf das andere, die Hände tief in den Jackentaschen verborgen. Rein darf nur, wer einen Termin hat – doch einen Termin zu ergattern ist ungefähr so wahrscheinlich wie vier Richtige im Lotto, egal wie oft man ins Buchungssystem schaut. Auf der Website, auf der Menschen ohne deutschen Pass die Termine buchen können, erscheint ein rotes Warndreieck und der Wortlaut: »Für die gewählte Dienstleistung sind aktuell keine Termine frei! Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.«

Ein pummeliger kleiner Junge übersetzt für seine Mutter: »Gibt es hier Internet? Wir müssen …« – »Nein!« ertönt prompt die Antwort der Empfangsdame hinter der Glasscheibe. Er wendet sich hilfesuchend an die Umstehenden, eine Frau richtet ihm einen Hotspot mit ihrem Handy ein. »Wir haben so viele Probleme!« erzählt der Elfjährige. »Weil unser Aufenthaltsausweis abgelaufen ist und es keine Termine gab, um ihn zu erneuern, sind wir aus dem Wohnheim geflogen. Jetzt haben wir zwar endlich einen Termin, aber wissen nicht, welche Adresse wir angeben können.« Seine Mutter telefoniert verzweifelt auf russisch, er schaut sie besorgt an. »Ich will nicht zurück nach Moldau, ich habe doch so gut Deutsch gelernt und lesen und schreiben in der Schule«, verhandelt das Kind sein Schicksal. Der Junge ist in Moldau geboren, seit drei Jahren sind sie in der BRD, zum zweiten Mal. Einmal, als er noch klein war, seien sie schon abgeschoben worden. »Die Polizei sucht uns, weil wir Roma sind«, seine Mutter und er hätten große Angst.

Am Donnerstag haben sich verschiedene Gruppen bundesweit zu einem Aktionstag zusammengeschlossen, um gegen die örtlichen Ausländerbehörden zu protestieren. Unter dem Motto »Fight Racism – Abolish ›Ausländerbehörde‹« (Rassismus bekämpfen – Ausländerbehörde abschaffen) haben Proteste in über zehn Städten stattgefunden, darunter Köln, München, Leipzig, Magdeburg, Göttingen und Osnabrück. Badran, ein Mitglied des Bündnisses, erklärte in einer Pressemitteilung: »Die Ausländerbehörde hat viel zu große Macht über das Leben von Menschen, die ohne deutsche Staatsbürgerschaft in Deutschland leben. Sie entscheidet über Schicksale, Biographien und manchmal über Menschenleben. Regelmäßig müssen wir erleben, dass Menschen von dieser Behörde herabgewürdigt und schikaniert werden. Viele Menschen werden gezwungen, über Monate in Ungewissheit und ohne jede Perspektive zu leben – ohne die Möglichkeit zu arbeiten, die Sprache zu lernen, ihre Familien zu sehen. Das muss aufhören!« In Berlin und Stuttgart beispielsweise sei die Situation mit mangelnden Terminen und Wartezeiten so schlimm, dass zum Teil private Unternehmen Termine verkauften oder das Rote Kreuz zur Unterstützung gerufen werden müsse.

Die Probleme seien auch in Bayern vielfältig, »Asylrechtsverschärfung, das sogenannte Dublin-Verfahren, Ungleichbehandlung von afrikanischen Geflüchteten gegenüber weißen Menschen aus der Ukraine«, zählt Mduduzi Khumalo, Initiator von »Refugees Support Refugees« und Teilnehmer des Protestes in München, nur einige der Schwierigkeiten für Asylsuchende gegenüber jW auf. Die Liste sei lang.

Die gegen Migranten gerichtete Rhetorik der Ampelregierung und die faktische Aufgabe des Rechts auf Asyl durch die Neuregelung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) werden die Situation in den überlasteten Ausländerbehörden nicht verbessern. Auch die rigidere Abschiebepraxis nicht, vor der sich der kleine Junge vor der Berliner Ausländerbehörde so fürchtet.