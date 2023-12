Laura Hasani/IMAGO Von der NATO unterdrückt: Serbische Demonstranten stürmen Rathaus von Zvečan im Kosovo (29.5.2023)

Am 17. Dezember finden in Serbien vorgezogene Parlamentswahlen statt. Nach Jahren tritt auch die Neue Kommunistische Partei Jugoslawiens, NKPJ, wieder an. Warum?

Lenin hat uns gelehrt, dass es wichtig ist, an bürgerlichen Wahlen teilzunehmen, um unsere Ideen mit den Menschen teilen zu können. Wir glauben nicht an den bürgerlichen Parlamentarismus, denn wir sind eine revolutionäre Partei. Aber wir nutzen die Möglichkeit, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen.

Erstmals seit 23 Jahren treten wir wieder an. Das ist für uns auch deswegen wichtig, weil viele unserer Mitglieder und Sympathisanten sich an unserer Kampagne beteiligen. Das war für uns vor wenigen Monaten noch unvorstellbar.

Als die Kommunistische Partei in den 1920er Jahren im Königreich Jugoslawien verboten war, traten Kommunisten zu Wahlen bei anderen Parteien mit an. Sie haben diesmal ein ähnliches Modell gewählt. Vertreter Ihrer Partei und des Kommunistischen Jugendverbands SKOJ kandidieren auf der Liste der Russischen Partei. Was sind die Gründe dafür?

Zum einen liegt das am serbischen Wahlsystem, das das undemokratischste in Europa ist. So muss man innerhalb von zwei Wochen 10.000 Unterschriften sammeln. Die Unterstützer müssen ihre Unterschriften offiziell beglaubigen lassen. Anschließend müssen sie alphabetisch geordnet werden. Diese Prozedur ist sehr aufwendig. Wir haben deswegen die Gelegenheit genutzt, eine Koalition mit der Russischen Partei einzugehen. Das ist eine Minderheitenpartei, sie benötigt nur 5.000 Unterstützer. Aber auch das ist noch sehr kompliziert. Man muss dazu sagen, dass das Wahlgesetz 2001 nach dem Staatsstreich erlassen wurde. Es gibt der Regierung die Kontrolle darüber, wer an den Wahlen teilnimmt und wer nicht.

Gibt es neben diesen organisatorischen Erwägungen auch inhaltliche Gemeinsamkeiten?

Wir teilen mit der Russischen Partei im aktuellen historischen Moment viele wichtige Standpunkte. Zum Beispiel ist sie gegen einen Betritt Serbiens zur EU und zur NATO, sie unterstützt auch die militärische Spezialoperation Russlands in der Ukraine. Außerdem ist sie gegen den Geschichtsrevisionismus und vertritt wie wir die Meinung, dass der Finanzsektor vom Staat kontrolliert werden muss; sie erkennt Palästina als Staat an und will die Beziehungen zum zionistischen Regime in Israel abbrechen.

Natürlich sind wir nicht dieselbe Partei. Wir haben viele gegensätzliche Meinungen. Aber in diesem historischen Kontext nutzen wir die Koalition für unsere Taktik. Die Praxis hat uns gezeigt, dass wir gute Arbeit geleistet haben, denn es ist uns gelungen, viele Menschen für unsere Kampagne zu mobilisieren.

Einige Themen Ihres Wahlkampfes haben Sie schon genannt. Gibt es weitere?

Insgesamt umfasst unsere Kampagne zehn Punkte. Darunter findet sich auch, dass wir dagegen sind, dass Serbien das Kosovo als unabhängigen Staat anerkennt. Ebenso wollen wir, dass unser Land dem BRICS-Bündnis betritt, eine wirtschaftliche und militärische Allianz mit Russland und China eingeht sowie die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds beendet.

Innenpolitisch stehen wir für die Kontrolle des Finanzsektors und wollen verbieten, dass der Staat Land an Ausländer verkauft. Wir treten für ein kostenloses Gesundheits- und Bildungssystem sowie soziale Gerechtigkeit ein.

Mit welchen Forderungen richten Sie sich an die Arbeiterklasse?

Das Hauptproblem sind die sehr geringen Löhne. Deshalb fordern wir die Erhöhung des Mindestlohns auf 500 Euro pro Monat. Momentan sind es 320 Euro, davon müssen 200.000 Menschen in unserem Land bei einer immer höheren Inflation leben. Der Staat muss daher die Lebensmittelpreise kontrollieren.

Außerdem fordern wir, dass ein Fonds zum Bau von Wohnungen und Häusern für die Arbeiterklasse eingerichtet wird. Während des Sozialismus hat die Regierung überall Wohnungen und Häuser für die Arbeiterklasse gebaut. Heutzutage finden viele junge Leute keine Wohnung mehr, sie können sich die Miete nicht leisten, und eine Wohnung oder ein Haus kaufen können sie erst recht nicht.

Ein großes Thema ist weiterhin das Kosovo. Welche Rolle spielt die Provinz in der gegenwärtigen serbischen Politik?

Kosovo ist wie Palästina, Essequibo in Guyana oder das Donbass eine globale Angelegenheit, denn die Imperialisten haben dieses Problem geschaffen. Wir sagen, das Kosovo ist ein Teil Serbiens. Die Imperialisten haben beschlossen, dass es ein eigener Staat sein muss. Deswegen erkennen auch China, Kuba, Venezuela und andere fortschrittliche und sozialistische Länder das Kosovo nicht an. Mit der Zerstörung Jugoslawiens haben die USA, die NATO und die EU das Kosovo besetzt. Mit Camp Bondsteel gibt es dort den größten NATO-Stützpunkt des Balkans, von wo aus sie die ganze Region kontrollieren können.

Doch es gibt noch einen anderen Grund: Mit dem Kosovo wird die chauvinistische Erzählung über die Balkanländer befeuert. Mit dieser wird eine Teile-und-herrsche-Politik betrieben. Konservative und nationalistische Kräfte in Serbien stellen sich als Anti-NATO, Anti-Russland, Anti-EU dar. Aber in der Praxis leisten sie gute Arbeit für die EU und die NATO. Denn sie legitimieren die westliche Präsenz auf dem Balkan, indem sie ihre Propaganda gegen Albaner oder Kroaten richten. Aber sie schweigen über die USA, die EU und die NATO. Wegen dieser Politik können die NATO und die USA sagen: Wenn wir unsere Truppen vom Balkan abziehen, bringen sich diese wilden Stämme gegenseitig um und zetteln einen neuen Krieg an.

Zurück zu Ihrem Wahlkampf. Wie reagieren die Menschen auf Ihre Forderungen, wenn sie mit Ihnen sprechen?

Die Leute haben Verständnis. Wenn man gegen den Westen ist, hat man hier kein Problem. Doch das muss ich einschränken. Wir haben in Serbien nicht so einen starken Geschichtsrevisionismus wie in der Ukraine oder in den baltischen Ländern, aber auch in unserem Land gibt es eine starke antikommunistische Propaganda. So gibt es junge Leute, die wegen unserer Symbole versuchen, Streit anzufangen. Aber die Mehrheit der Menschen sympathisiert mit uns.

Vielen gefällt es, wenn wir beispielsweise Partisanen- und andere kommunistische Lieder spielen. Außerdem sind wir jeden Tag mit Demonstrationen und Aktionen auf der Straße, nicht nur während des Wahlkampfes. Wir haben kein Problem mit dem Volk. Wir haben ein Problem mit unserer Bourgeoisie und mit dem westlichen Imperialismus.

Wenn es um die einheimische Bourgeoisie geht, müssen wir über die regierende Serbische Fortschrittspartei SNS von Präsident Aleksandar Vučić sprechen. Welchen Standpunkt hat die NKPJ zu ihr?

Das ist eine äußerst reaktionäre Partei, die von westlichen Sicherheitsdiensten gegründet wurde. Zwar will sie ein Gleichgewicht zwischen der EU und den USA einerseits und andererseits Russland, China und den progressiven Ländern Lateinamerikas herstellen. Aber sie setzt die gleiche Politik fort wie jede Regierung seit 2000, als die prowestliche Opposition mit einem Staatsstreich gegen Slobodan Milošević an die Macht kam. Das betrifft etwa die Privatisierung unseres Landes. Zudem will die Regierung, dass Serbien der EU beitritt; auch wurden in den vergangenen zehn Jahren mehr als 300 Militärübungen mit der NATO organisiert.

Wir können diese Politik nicht akzeptieren. Ihretwegen gehört Serbien zu den Ländern mit dem größten Braindrain in Europa. Viele junge Menschen sind ausgewandert und wandern aus. Serbien ist ein leeres Land geworden. Außerdem setzt die Regierung den geschichtsrevisionistischen Prozess der Rehabilitierung der Nazikollaborateure während des Zweiten Weltkriegs fort.

Wenn die SNS sagt, dass Serbien mit China oder Kuba oder anderen fortschrittlichen Ländern zusammenarbeiten sollte, unterstützen wir das, weil wir es für wichtig halten. Aber sie hat auch Sanktionen gegen Belarus und Syrien verhängt. Nur dank der historischen Verbundenheit konnte sie es nicht mit Russland tun. Ob das auch zukünftig so sein wird, werden wir sehen.

Doch auch die EU-freundliche und liberale Opposition ist reaktionär. In ihrem Programm wollen diese Parteien Sanktionen gegen Russland verhängen und die bilateralen Beziehungen zu Kuba und Venezuela unterbinden.

Was erwarten Sie von den Wahlen für Ihre Partei? Wie wird das Ergebnis sein?

Wir denken, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen werden, so dass wir mit einem oder zwei Mitgliedern ins Parlament kommen werden. Doch im allgemeinen denken wir, dass die sogenannte Fortschrittspartei die Wahl gewinnen wird. Vielleicht wird sie bei den Kommunalwahlen in Belgrad verlieren. Dort könnte die liberale Opposition eine Koalition mit rechtskonservativen Parteien eingehen.

Ich kann aber jetzt schon sagen, dass die SNS die bisherige Politik fortsetzen wird. Außerdem werden die Imperialisten nach der Wahl neuen Druck auf Serbien und die Regierung ausüben, dass sie Sanktionen gegen Russland einführt und eine Lösung für das Kosovo findet. Letzteres würde bedeuten, dass Serbien das Kosovo als unabhängigen Staat anerkennt.