Sven Simon/IMAGO Routinierter Staatsmann: Russlands Präsident Wladimir Putin im Bürgerdialog (Moskau, 14.12.2023)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat auf seiner traditionellen Bürgersprechstunde zum Jahresende eine harte Haltung im Ukraine-Krieg an den Tag gelegt. Frieden werde es erst geben, wenn Russland seine Ziele erreicht habe, sagte Putin auf eine entsprechende Frage. Und wenn die Ukraine nicht zu Verhandlungen bereit sei, dann habe Russland andere Mittel. Auf eine andere Frage antwortete Putin, er sehe keine Notwendigkeit für eine neue Welle der Zwangsmobilisierung. Es gebe inzwischen fast 500.000 Männer, die sich freiwillig als Zeitsoldaten gemeldet hätten. Von den 300.000 Soldaten der ersten Mobilisierungswelle seien 244.000 an der Front oder in deren unmittelbarem Hinterland eingesetzt – etwa gemäß ihren Qualifikationen bei der Reparatur von Kampfmitteln. 44.000 seien inzwischen aus verschiedenen Gründen beurlaubt worden. Zum Verbleib der rechnerisch übrigen 12.000 Soldaten äußerte sich Putin nicht.

Zur politischen Hauptaufgabe erklärte Putin die Wahrung und Stärkung der Souveränität Russlands. Ohne Souveränität könne Russland nicht leben, zumindest nicht so, wie es seit 1.000 Jahren gelebt habe – mitgedacht: als Großmacht. Zur Wirtschaftslage machte Putin optimistische Angaben: Die Gesamtwirtschaft werde in diesem Jahr um 3,5 Prozent wachsen, das verarbeitende Gewerbe um sieben Prozent. Vorausgesetzt, diese Zahlen treffen zu, verbirgt sich hierunter natürlich auch die stark angewachsene Rüstungsproduktion. Positiv entwickeln sich nach Putins Worten auch die Realeinkommen der Bevölkerung mit einem Wachstum von durchschnittlich acht Prozent. Das könne vielleicht nicht jeder anhand seiner eigenen Situation nachvollziehen, räumte Putin ein, und es klang fast wie Ironie: Aber so gehe nun einmal Statistik.

Zu den russischen Außenbeziehungen äußerte sich Putin nur sehr knapp. Nicht Russland habe seine Beziehungen zur EU verdorben, sondern diese die ihren zu Russland. Wenn Europa gegen seine nationalen Interessen handeln wolle, könne er es nicht daran hindern. Putins Auftritt ist auch als Eröffnung seiner Wiederwahlkampagne zu verstehen. In der vergangenen Woche hatte Putin seine Absicht angekündigt, noch mal für eine dann fünfte Amtszeit zu kandidieren. Die Wahl findet im März 2024 statt.