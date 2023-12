Zuma Wire/IMAGO

Am Donnerstag hat Bangladesch den »Martyred Intellectuals Day« begangen. Denn am 14. Dezember 1971 wurden im Unabhängigkeitskrieg gegen Pakistan bekannte Akademiker, Ärzte, Ingenieure, Journalisten, Künstler, Lehrer und andere Persönlichkeiten des Landes aus ihren Häusern gezerrt, mit verbundenen Augen an unbekannte Orte gebracht und dort gefoltert und ermordet. Es war ein Verbrechen Islamabads an denjenigen, die den Geist der bengalischen Unabhängigkeit hochhielten. Vor dem Unabhängigkeitskrieg von 1971 war Bangladesch Ostpakistan. (jW)