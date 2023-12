AP Photo/Omar Havana Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán (4. v. r.) im Gespräch mit Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis (Brüssel, 14.12.2023)

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten trafen sich vor ihrem regulären Gipfel am Donnerstag und Freitag bereits am Mittwoch abend in Brüssel mit ihren Amtskollegen aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien (seit 2005 EU-Beitrittskandidat) und dem Kosovo. Laut der gemeinsamen Erklärung soll sich der »Westbalkan« gegen Russland aufstellen. EU-Investitionen wurden an »Reformen« geknüpft.

Noch vor dem offiziellen Beginn des Gipfels nahmen sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Zusatztermin Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán vor. Dieser hatte angekündigt, sein Veto gegen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine einzulegen und die für Kiew vorgesehenen EU-Mittel in Höhe von 50 Milliarden Euro bis 2027 zu blockieren. Nach dem Gespräch blieb er dabei und erklärte: »Es gibt keinen Grund, irgend etwas zu diskutieren, denn die Bedingungen sind nicht erfüllt.« Gemeint sind sieben von der EU aufgestellte Vorbedingungen für Beitrittsgespräche, von denen Kiew auch nach Ansicht der EU-Kommission drei nicht erfüllt hat. Kaufen ließ sich Orbán vorläufig auch nicht: Am Mittwoch hatte die EU-Kommission mitgeteilt, sie werde wegen vollzogener Justizreformen in Ungarn rund zehn Milliarden Euro für das Land freigeben. 21 Milliarden Euro bleiben aber »eingefroren«.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij drängte am Donnerstag die EU-Staats- und Regierungschefs, grünes Licht für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit seinem Land zu geben. Per Video in Brüssel zugeschaltet behauptete er: »Sie alle – und ich betone: alle – wissen sehr wohl, dass wir alle Verpflichtungen erfüllt haben.« Russlands Präsident Wladimir Putin werde ein Zögern gegen EU-Europa verwenden. Scholz (SPD) schloss sich ihm an und forderte einen positiven Beschluss. Zum Gazakrieg verlangten Irland, Belgien, Spanien und Malta in einem gemeinsamen Brief an die Gipfelteilnehmer eine »stärkere Sprache« gegenüber Israel.