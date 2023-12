Berlin. Der Internet-Sportsender DAZN hat erstmals Zuschauerzahlen veröffentlicht. Mindestens 1,118 Millionen Menschen haben demnach am 13. Spieltag der Fußballbundesliga die Live-Übertragung der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund auf einem der Abspielwege des Pay-TV-Anbieters gesehen. Das gab der Sender am Mittwoch unter Verweis auf Berechnungen der AGF Videoforschung bekannt. Tatsächlich waren es sogar noch mehr Zuschauer, da beim Streaming das sogenannte Co-Viewing nicht eingerechnet wurde, also weitere Personen vor dem Bildschirm. (dpa/jW)