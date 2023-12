IMAGO stock&people

Alles begann mit einem kleinen Jungen. Matthias, der Sohn des Westberliner Filmproduzenten Horst Wendlandt, bekam mit neun Jahren den Abenteuerroman »Der Schatz im Silbersee« von Karl May in die Finger und las sich fest. »Papa, du musst unbedingt den ›Schatz im Silbersee‹ verfilmen. Das ist ein tolles Buch und mal was anderes als deine ewigen Edgar-Wallace-Filme!« Diese Forderung ließ sich Wendlandt Senior durch den Kopf gehen. Bislang kannte er Bücher von Karl May nur dem Hörensagen nach. Aber nach Umfragen in seinem Bekanntenkreis war er überzeugt, dass May-Verfilmungen kassenträchtig sein könnten. Natürlich musste billig produziert werden. Drehorte in Nordamerika waren nicht drin. Aber er bekam den Tip, dass es im damaligen Jugoslawien Landschaften gab, die denen aus Mays Romanen ähnlich sahen. Wendlandt gewann mit Harald G. Petersson einen erfahrenen Drehbuchautor. Regisseur Harald Reinl war ein Routinier, politisch rechts-konservativ, und brachte seine Ehefrau Karin Dor als Hauptdarstellerin mit. Für die Hauptrolle des Old Shatterhand gewann Wendlandt den ehemaligen Tarzan-Darsteller Lex Barker, und Hollywoodstar Herbert Lom (einst ein Emigrant aus Prag) wurde für eine hohe Gage als Bösewicht verpflichtet. Als Darsteller des edlen Apachen Winnetou fand Wendlandt schließlich nach Probeaufnahmen mit anderen Schauspielern den Franzosen Pierre Brice, der zwar schon in französischen, italienischen und spanischen Filmen aufgetreten war, in seiner Karriere aber auf der Stelle trat. Er bekam die geringste Gage. Auch war er mit seiner Rolle unzufrieden, sah er sich doch als Konversationsschauspieler, hatte allerdings als Winnetou nur heldisch zu gucken und kaum Dialoge zu sprechen. Doch das traf genau die Publikumserwartung. Der erste Film der May-Reihe wurde ein phänomenaler Erfolg. Im Dezember vor 61 Jahren startete der erste Film mit Winnetou und Old Shatterhand in Stuttgart.

Dass jetzt »60 Jahre Winnetou« gefeiert wird, ist ein Werbetrick, denn Horst Wendlandt hatte im Vorfeld die Rechte für die Winnetou-Trilogie erworben, und er produzierte in den folgenden Jahren mit dem bewährten Team die nächsten Teile, von denen »Winnetou – 1. Teil« vor genau sechzig Jahren Premiere in München hatte. Jetzt gibt es eine restaurierte Fassung, die laut Verleih »so scharf wie nie« ist und in Vierkanaltechnik fürs Heimkino vorliegt. Die Altstars der Serie Mario Adorf, Mario Girotti (Terence Hill) und Uschi Glas rührten dafür die Werbetrommel. Man hätte auch noch Gojko Mitić dazubitten können, denn der damalige Belgrader Sportstudent spielte in Teil 2 den Apachen Weißer Rabe, den Bruder von Ribanna (Karin Dor), und war 1964 in »Unter Geiern« als Schoschone Wokadeh Gegenspieler von Winnetou. Bekanntermaßen wurde er bald darauf von der Defa für »Die Söhne der großen Bärin« (1965/66) entdeckt, spielte danach in zwölf weiteren »Indianerfilmen« der Defa die Hauptrollen und wurde gar zwischen 1992 und 2006 der Winnetou der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg.

Am wohlsten fühlte sich Mitić in seiner »Indianerkarriere« bei der Defa, weil dort Kleidung und Gebräuche der amerikanischen Ureinwohner besonders authentisch wiedergegeben wurden. So, wie Kostümbildnerin Irms Pauli Winnetou ausstattete, hat nie ein Apache ausgesehen.

Matthias Wendlandt war mit neun von Märchenbüchern zu Karl-May-Abenteuern gewechselt und ahnte nicht, dass er es wieder überwiegend mit märchenhaften Erfindungen zu tun hatte. Karl May, der am Rande des Erzgebirges als Sohn einer Weberfamilie aufwuchs, konnte auf Lehramt studieren, neigte aber zu allzu phantasievollen Geschichten, hatte eine Vergangenheit als Hochstapler und fand schließlich auf dem boomenden Gebiet der Unterhaltungsliteratur seine Bestimmung. Das Milieu seiner unter nordamerikanischen Ureinwohner handelnden Romane hatte er nie erlebt und sich Einzelheiten angelesen.

In neun deutschen Kinos kann man – nur an diesem Donnerstag – noch einmal in die halbgare Westernwelt von Karl May eintauchen und den neuesten technischen Stand bewundern.