Bundesweiter Aktionstag gegen rassistische Praktiken von Ausländerbehörden

Stefan Arend/IMAGO Bürokratische und rassistische Schikanen von Ausländerbehörden standen schon öfter im Fokus von Protesten (Duisburg, 5.8.2023)

Die antirassistische Gruppe Solidarity Movement (SoliMo) aus Magdeburg informierte am Mittwoch über einen bundesweiten Aktionstag gegen Ausländerbehörden:

Am 14. Dezember 2023 werden sich verschiedene Gruppen in ganz Deutschland zu einem Aktionstag zusammenschließen, um gegen die örtlichen Ausländerbehörden und ihre rassistischen Praktiken zu protestieren. Unter dem Motto »Fight Racism – Abolish ›Ausländerbehörde‹« (»Rassismus bekämpfen – Ausländerbehörde abschaffen«) sind Proteste in über zehn Städten geplant, darunter München, Leipzig, Köln, Magdeburg, Göttingen und Osnabrück. (…)

Angesichts des sich verschärfenden Rassismus in Politik, Medien und der gesamten Gesellschaft wollen die Organisator:innen auf systematische Probleme aufmerksam machen und den Betroffenen eine Plattform bieten. Die Ausländerbehörde steht seit langem in der Kritik. (…) Ein Mitglied des Bündnisses betont: »Die Einwanderungsbehörden üben eine übermäßige Macht über das Leben nichtdeutscher Bürger in Deutschland aus. Sie entscheiden über Schicksale, prägen Biographien und greifen mitunter massiv in das Leben ein. Wir erleben, wie Menschen erniedrigt und schikaniert werden, wie sie monatelang in Ungewissheit leben müssen, ohne eine Perspektive zu haben – ohne die Möglichkeit, zu arbeiten, die Sprache zu lernen oder ihre Familien wiederzusehen. Das muss ein Ende haben!«

(…) SoliMo fordert einen Wandel hin zu einer integrativen und gerechteren Gesellschaft, sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Magdeburg. SoliMo ist der Ansicht, dass die folgenden Forderungen entscheidend sind, um eine Gesellschaft zu fördern, in der jede:r einzelne in Würde leben und Zugang zu den Grundbedürfnissen haben kann:

Krankenversicherung für alle; Schließung von Lagern mit unzureichenden Einrichtungen und unzureichendem Zugang; freie Wahl des Wohnsitzes; Zugang zur allgemeinen und beruflichen Bildung für alle; Arbeitserlaubnis für alle, die arbeiten wollen; faire und gleiche Behandlung; angemessene Unterkünfte für alle; sofortiger Stopp aller Abschiebungen.

Demonstration am 14. Dezember 2023, Magdeburg, Hauptbahnhof, ab 12 Uhr; Treffpunkt zur gemeinsamen Anreise: Berlin, Hauptbahnhof, Gleis 13, 9.30 Uhr

Das Bündnis »Abschiebegefängnis verhindern – in Düsseldorf und überall« rief am Mittwoch anlässlich einer Ende der Woche anstehenden Landtagsdebatte zu Protesten auf:

(…) Abschiebehaft ist immer ein schwerer Grundrechtseingriff. Der Freiheitsentzug ist mit nichts zu rechtfertigen. Die Freiheit wird Menschen über Tage oder gar Wochen entzogen, einzig mit dem Ziel einer späteren Abschiebung. Die Berichte über die Haftbedingungen im schon bestehenden Abschiebegefängnis in Büren (Kreis Paderborn) sind verheerend. Regine Heider vom Bündnis (…): »Die letzten Monate sind von einer populistischen Debatte dominiert, die Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus immer weiter entrechtet und entmenschlicht. Gesetze sollen auf allen Ebenen verschärft werden: im Land NRW, im Bund und in der EU. Die FDP-Fraktion holt nun auch noch die Pläne für ein Abschiebegefängnis in Düsseldorf aus der Mottenkiste zurück ins Parlament. Wir fordern alle demokratischen Fraktionen im Landtag zu einem deutlichen Nein zu einem solchen Vorschlag auf.«

Im Gegenteil: Statt immer mehr Abschiebehaft braucht es ein Moratorium und die sofortige Überprüfung der Abschiebehaftpraxis in Nordrhein-Westfalen. (…)

Kundgebung am 14. Dezember 2023, Düsseldorf, Oberbilker Markt, 17–18 Uhr