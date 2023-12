Emmanuele Contini/IMAGO Am 25. November 2023 demonstrierten am Brandenburger Tor in Berlin Zehntausende gegen den Kriegskurs der Bundesregierung

Nach deiner Kritik an der israelischen Kriegführung in Gaza auf der Friedenskundgebung am 25.11. wurden umgehend Antisemitismusvorwürfe laut. Was sagst du zu diesen Anschuldigungen?

Eine absolute Fehlinterpretation. Wir sind Überlebende des Holocaust und des Faschismus: Meine jüdischen Urgroßeltern und Großeltern konnten knapp vor dem Holocaust fliehen. Meine Eltern, meine Geschwister und ich konnten 1976 nur knapp den argentinischen Faschisten entkommen. Würde ich den Holocaust, das schlimmste historische Ereignis überhaupt, relativieren, würde ich meiner ganzen Familie und mir selbst in den Rücken fallen. Kritik an der Kriegführung Israels macht mich nicht zum Antisemiten. Ich bin solidarisch mit der Friedensbewegung Israels, auch mit allen Opfern des Angriffs der Hamas am 7. Oktober, der ein Kriegsverbrechen war. Ich bin solidarisch mit allen Menschen, die unter den Folgen dieses Konfliktes leiden, sei es auf israelischer oder auf palästinensischer Seite. Ich bin ein humanistischer Musiker, kein Protestsänger. Víctor Jara hat mich sehr geprägt. Mitgefühl und die Empörung über Grausamkeiten sind Teil meiner Kreativität. Angriffe auf Krankenhäuser und das Unterbrechen der Nahrungsversorgung kann ich nicht nachvollziehen. Handelt es sich hierbei nicht auch um Kriegsverbrechen?

Du hast es eben angesprochen: Vertreibung und Flucht hast du auch selbst erlebt. Kannst uns etwas zu deiner Familiengeschichte erzählen?

Meine Familie hat eine lange Geschichte der Flucht vor Faschismus. Meine Urgroßeltern und Großeltern haben sich gerade noch vor dem Holocaust retten können, teils nach Argentinien, teils nach England. Mein jüdischer Urgroßvater Siegfried Rosenfeld war Jurist und Abgeordneter der SPD im preußischen Landtag. Kurz vor Kriegsausbruch 1939 gelang ihm mit seinen Kindern die Flucht nach England. Meine jüdische Urgroßmutter Else Behrend erhielt kein Visum mehr und schaffte es nicht, aus Deutschland herauszukommen. Über diese Zeit hat sie ein Buch geschrieben, »Ich stand nicht allein, Erlebnisse einer Jüdin in Deutschland 1933–1944«. Sie beschreibt, wie sie von vielen Deutschen unterstützt wurde, die sich nach außen als Nazis gaben, aber im Geheimen sehr solidarisch mit ihr waren. Oder wie sie 1944 mit letzter Kraft auf der Flucht über eine Mauer kletterte, sich dabei das Bein brach und nicht mehr weiter konnte. Das Erste, was sie fragte, als jemand auf sie zukam, war: Wo bin ich? Sie war in einen Zollhof in der Schweiz hineingestürzt.

Und wie waren deine eigenen Erfahrungen?

Ich wurde in Córdoba in Argentinien geboren. Meine Eltern waren in keiner Partei, aber sozialistisch orientiert. 1976 wurden wir eines Nachts von Schüssen geweckt. Die Faschisten beschossen unser Haus. Binnen 48 Stunden haben wir Argentinien verlassen. Wir gehörten zur Kategorie der Unerwünschten, sollten aber zum Glück weder gefoltert noch getötet werden. Den genauen Grund dieser Vertreibung haben wir nie erfahren. Meine Eltern, beide Ärzte, waren gegen die Privatisierung der medizinischen Versorgung, sie stellten unser Haus für verbotene Gewerkschaftstreffen zur Verfügung. Auch haben wir meine Cousine, die als »Terroristin« gesucht wurde, obwohl sie nur Schülersprecherin war, bei uns versteckt. Eines Abends stürmten die Faschisten unser Haus und suchten nach ihr, sie war aber rechtzeitig geflüchtet.

Was kann Kunst gegen Faschismus und Krieg ausrichten?

In einer Zeit, in der uns grausame Fakten überfluten, macht man irgendwann dicht und die Empathie geht uns verloren. Ein Kunstwerk kann rühren und dazu beitragen, wieder Mitgefühl und Hoffnung in uns zu wecken. Meine mit Konstantin Wecker zusammen produzierte CD heißt »Courage«. Musik kann in uns nicht nur Humanität, sondern auch Mut wecken. Wir brauchen Mut, um zu widerstehen, um uns einzusetzen, für eine bessere Welt für die Generationen, die nach uns kommen.