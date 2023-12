Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Auf zerstörtem Terrain: Israelische Soldaten patrouillieren im Gazastreifen (12.12.2023)

Die Hamas ist im Gazastreifen alles andere als besiegt. Vielmehr trifft die israelische Armee bei ihrer Offensive in der Küstenenklave weiterhin auf erbitterte Gegenwehr – auch wenn Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu behauptet, der »Anfang vom Ende« der Hamas sei angebrochen.

Tatsächlich scheint das israelische Militär weiterhin Männer zu verhaften, nur weil sich diese im wehrfähigen Alter befinden. Immer mehr Familien berichten, ihre zivilen Angehörigen seien verschwunden, und ihnen sei keinerlei Information zugekommen, was mit ihnen geschehen sei, wie vor einigen Tagen auch in der Washington Post nachzulesen war. Fotos von palästinensischen Gefangenen, die nur mit Unterhosen bekleidet waren, hatten weltweit Kritik hervorgerufen. Gleiches gilt für Fotos und Videos ebenfalls kaum bekleideter palästinensischer Männer, die auf Lastwagen verladen und davongefahren wurden. Während israelische Medien auf Verhaftungsvideos Hamas-Mitglieder erkennen wollen, geben Angehörige an, ihre Verwandten hätten nie eine Verbindung zur Hamas oder zu anderen bewaffneten Organisationen gehabt. Nach Auskunft der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen befinden sich unter den in den letzten Wochen Verhafteten auch mindestens 36 medizinische Fachkräfte. Sarah Davies, Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), gab Anfang Dezember an, ihre Organisation habe allein zwischen dem 7. Oktober und dem 29. November mehr als 3.000 Berichte über vermisste Bürger des Gazastreifens erhalten – in den vergangenen Tagen hat sich diese Zahl deutlich erhöht.

Ebenfalls spricht für ein Fortbestehen der Kampfkraft der Hamas, dass am Mittwoch laut Berichten israelischer Medien in Gaza-Stadt mindestens sieben Soldaten in einen Hinterhalt gelockt und getötet wurden. Insgesamt sind nach Angaben des israelischen Militärs seit Dienstag zehn Soldaten im Gazastreifen ums Leben gekommen. Seit Beginn der Offensive starben nach offiziellen Angaben inzwischen 115, wobei allerdings fast ein Fünftel davon auf Eigenbeschuss oder Unfälle zurückzuführen sei, wie das israelische Nachrichtenportal Ynet am Dienstag berichtete. Unter der palästinensischen Bevölkerung sind im gleichen Zeitraum nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen 18.400 Menschen getötet worden, zwei Drittel davon Kinder und Frauen. Israel beharrt derweil darauf, nur »präzise Angriffe auf Terrorziele« auszuführen.

Bemerkenswerte Worte fand in diesem Zusammenhang US-Präsident Joseph Biden am Dienstag (Ortszeit) auf einer Wahlkampfveranstaltung in Washington, indem er die Bombardierung des Gazastreifens »willkürlich« nannte. Auch wolle Netanjahus »konservativste Regierung in der Geschichte Israels« keine Zweistaatenlösung. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jakob Sullivan, kündigte zudem an, neben einem Zeitplan für die Beendigung größerer Kampfhandlungen im Gazastreifen würden bei seinem Israel-Besuch diese Woche auch die Differenzen zwischen Washington und Tel Aviv bezüglich der Zukunft des Gazastreifens auf der Tagesordnung stehen. Sullivan bekräftigte, die US-Regierung lehne eine neuerliche Besetzung der Küstenenklave ebenso ab wie eine Verkleinerung des Gebiets. Netanjahu hatte gesagt, die israelischen Streitkräfte sollten nach Beendigung des Krieges eine unbefristete Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen ausüben. Außerdem werde Gaza weder von der Hamas noch von der Palästinensischen Nationalbehörde regiert werden.

Derweil verschärft sich die Lage der Zivilbevölkerung in dem abgeschotteten Gebiet immer weiter. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag bekanntgab, sind inzwischen nur noch elf der insgesamt 36 Krankenhäuser funktionstüchtig, und das auch nur teilweise. Lediglich eines davon befinde sich im Norden. Auch kritisierte die WHO die zunehmenden israelischen Kontrollen medizinischer Konvois im Gazastreifen sowie die Inhaftierung medizinischen Personals. Beides stelle eine Gefahr für die Versorgung von Patienten dar, mindestens ein Mensch sei wegen eines solchen Vorfalls bereits gestorben. Betroffen gewesen seien auch von der WHO durchgeführte Verlegungen von Patienten und Lieferungen chirurgischen Materials.