Rupert Oberhäuser/IMAGO Auch bei der Solarförderung soll nach dem Willen der Ampel der Rotstift angesetzt werden

Nach langem Hin und Her scheint sich die Ampelregierung auf einen Etat für 2024 geeinigt zu haben. Am Mittwoch mittag traten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) nach einer Nachtsitzung vor die Kameras und verkündeten das Festhalten an den zentralen Zielen der Koalition: »klimaneutraler Umbau« des Landes, Stärkung des »sozialen Zusammenhalts« und natürlich die weitere Unterstützung »der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland«. Klar sei aber, »wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen«, so Scholz. Deshalb seien an verschiedenen Stellen Kürzungen und neue Abgaben geplant. Durch die Abschaffung von umweltschädlichen Subventionen sollen allein drei Milliarden Euro gespart werden. Die Kaufprämie für E-Autos werde früher auslaufen als geplant und die Solarförderung verringert.

Nach Informationen der dpa ist auch die Einführung einer Kerosinsteuer für Inlandsflüge im Gespräch. Im gewerblichen Luftverkehr eingesetztes Kerosin ist bisher von der Energiesteuer befreit. Außerdem soll der Preis für CO2 ab Januar von 30 auf 45 Euro pro Tonne angehoben werden. Damit wird das Tanken und Heizen mit fossilen Brennstoffen teurer.

Lindner kündigte auch die Einführung einer »Plastikabgabe« an, die von den Herstellern von Plastikverpackungen bezahlt werden soll. Es ist zu erwarten, dass diese die Kosten an die Endverbraucher weitergeben werden, womit die Preise von Lebensmitteln weiter steigen dürften.

Nicht angetastet werden soll offenbar das Dienstwagenprivileg, die niedrige Besteuerung von Diesel und die Pendlerpauschale. Auch gebe es bisher keine Pläne, die »Schuldenbremse« für 2024 auszusetzen.

Kritik kam von allen Oppositionsparteien. Der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, warf dem Kanzler »übliche Trickserei« vor. Die Vorsitzende der Linkspartei, Janine Wissler, forderte die Abschaffung der Schuldenbremse »sowie Superreiche und Konzerne stärker« zu besteuern, »dann wäre genug Geld da«. AfD-Chef Tino Chrupalla wiederum sorgte sich vor allem um den »Wirtschaftsstandort Deutschland«, der durch die Erhöhung des CO2-Preises »noch unattraktiver« werde. Der Bundestag wird voraussichtlich in der ersten Sitzungswoche des Jahres 2024 über den Haushalt beraten.