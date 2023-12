(c) dpa-Zentralbild

Jutta Müller hat den Eiskunstlauf der DDR geprägt wie keine zweite. Geboren am 13. Dezember 1928, arbeitete sie zunächst als Lehrerin, später als Trainerin. Seit 1946 gehörte sie der SED an. Ihre Schützlinge errangen insgesamt drei olympische Goldmedaillen, zehn Welt-, 18 Europa- und 42 DDR-Meistertitel. Erfolgreichste Athletin unter Müllers Obhut war Katarina Witt (rechts im Bild). Am 2. November starb Müller. Die Beisetzung fand am Mittwoch auf dem Städtischen Friedhof Chemnitz statt. An diesem Tag wäre Jutta Müller 95 Jahre alt geworden. (jW)