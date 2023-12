Sebastian Rau/IMAGO Meint, das »Ende des fossilen Zeitalters« beschlossen zu haben: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch in Dubai

Die UN-Klimakonferenz in Dubai hat sich auf eine Abschlusserklärung geeinigt. COP-Präsident Ahmed Al-Dschaber verkündete am Mittwoch den gemeinsamen Beschluss für einen »Übergang« weg von fossilen Energien.

Der Text fordert eine Verdreifachung der weltweiten Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 und eine Verdoppelung der Energieeffizienz im gleichen Zeitraum. Er enthält aber auch Verweise auf »Übergangsenergien« wie Erdgas und Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung, die von Umweltverbänden als Hintertür zur Verzögerung der Energiewende kritisiert werden.

Die Bundesregierung stellte sich hinter den Beschluss. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sei »ein riesiger Stein vom Herzen gefallen«, hieß es aus der deutschen Delegation. Man sei froh, das »Ende des fossilen Zeitalters« beschlossen zu haben. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wertete die Entscheidung als »Beginn des postfossilen Zeitalters«.

Die Gruppe der kleinen Inselstaaten, die vom Klimawandel besonders bedroht sind, äußerte sich hingegen besorgt. Die Chefverhändlerin Samoas, Anne Rasmussen, sagte, es sei »ein schrittweiser Fortschritt« erreicht worden, nötig sei aber ein »exponentieller Schritt zum Wandel«.

Deutliche Kritik kam auch von Klimaschutzorganisationen. Die Abschlusserklärung der COP 28 verkehre in ihr Gegenteil, was seit Jahrzehnten gefordert werde, sagte etwa Line Niedeggen von Fridays for Future International am Mittwoch gegenüber jW: »Fossile Energien müssen fair beendet werden. Aber ohne klare Jahreszahlen, wann Kohle, Öl und Gas nicht mehr aus dem Boden geholt werden, ermöglicht dieser Beschluss neue fossile Projekte und vor allem massive Investitionen in gefährliche Technologien.« Es habe sich wieder einmal gezeigt, dass Veränderungen nur durch den Druck der Zivilgesellschaft möglich seien. »Wir dürfen nicht aufgeben, wenn sie hier die Regeln schreiben, um unsere Zukunft für das falsche Versprechen von grünem Wachstum zu verkaufen«, so die Klimaaktivistin.