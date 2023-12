Istanbul. Der brutale Angriff auf den Schiedsrichter Halil Umut Meler bei einem türkischen Erstligaspiel hat bereits Konsequenzen. In einer eilig anberaumten Sitzung kündigte der türkische Fußballverband am Dienstag »härteste« Strafen gegen alle Beteiligten an und verschob Spiele in allen Ligen auf unbestimmte Zeit. Gegen MKE Ankaragücüs Präsident Faruk Koca und zwei weitere Verdächtige wurde am Dienstag Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen der »Verletzung eines öffentlichen Bediensteten«. Nach dem Spiel zwischen Ankaragücü und Çaykur Rizespor am Montag abend hatte Koca dem Schiedsrichter nach dem Abpfiff mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Meler ging daraufhin zu Boden, weitere Beteiligte traten dann auf ihn ein. Er erlitt Verletzungen am Auge sowie ein Schädeltrauma. Rizespor hatte in der siebten Minute der Nachspielzeit das 1:1 erzielt. (dpa/jW)