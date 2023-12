Frankfurt am Main. Der für die Nationalmannschaften verantwortliche sportliche Leiter Joti Chatzialexiou verlässt den Deutschen Fußballbund (DFB) zum Jahresende, wie der Dachverband am Dienstag mitteilte. Chatzialexiou ist seit Dezember 2003 beim DFB und war in verschiedenen Funktionen für die U-Nationalmannschaften verantwortlich, er holte mit den U17-, U19-, und U21-Teams jeweils den EM-Titel. Seit 2018 ist er als sportlicher Leiter der Nationalmannschaften tätig. (dpa/jW)